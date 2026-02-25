Home Itt és Most Ha minden feltételt teljesít, Ficóék támogatják Ukrajna EU-csatlakozását
Ha minden feltételt teljesít, Ficóék támogatják Ukrajna EU-csatlakozását

Fotó: Robert Fico Facebook-oldala

Ha Ukrajna teljesíti az összes feltételt, amelyeket más országoktól is elvárnak, Szlovákia támogatni fogja az ország uniós csatlakozását – jelentette ki a szerdai kormányülés után Robert Fico miniszterelnök. De azt nem tudja elképzelni, hogy Szlovákia valamiféle őrült dolgot támogatna.

„Nem tudom, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tisztában van-e azzal, hogy a csatlakozáshoz minden tagállam szavazatára szükség lesz” – fogalmazott Fico, és hozzátette, európai jövőt kíván Ukrajnának.

„Ha Ukrajna teljesíti a feltételeket, készek vagyunk támogatni, és esetleg a tapasztalatainkat is megosztani velük”

– tette hozzá a kormányfő. A miniszterelnök szerint az probléma, ha valaki meg akarja kerülni a csatlakozási feltételeket.

„Egyszeriben nem kell több év a felkészülésre, mint például Szerbiának vagy Montenegrónak. Szerbia csalódott, hát még Albánia és Montenegró, amely komoly reformokat hajt végre, hogy csatlakozhasson az EU-hoz” – jelentette ki Fico, és korrupt országnak nevezte Ukrajnát, amely tiszteletlenül viselkedik az EU-tagállamokkal szemben.

„Tőlünk pedig elvárják, hogy mint a birkák, megszavazzuk a csatlakozásukat” – mondta.

Ha most szavaznának Ukrajna uniós csatlakozásáról, Zelenszkij elnök viselkedése pedig nem változna, Szlovákia ragaszkodna a csatlakozási feltételek teljesítéséhez

– mondta Fico.

TASR/Felvidék.ma

