Illusztrációs felvétel (Fotó: pixabay)

Nem támogatjuk Ukrajna európai uniós tagságát, mert az tönkretenné Magyarországot és az Európai Uniót – jelentette ki Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszer szerdán az Országgyűlésben.

Az Ukrajna uniós tagságának, háborús támogatásának és az Európai Unió katonai szövetséggé alakításának, valamint a tagállamok szuverenitását veszélyeztető törekvések elutasításáról szóló országgyűlési határozati javaslat általános vitájában a kormány álláspontját kifejtve a miniszter hangsúlyozta:

alapvető és stratégiai fenntartásai vannak a kormányzat elvi elutasításának, és a magyarok jelentős többsége sem támogatja a szomszédos állam uniós tagságát, amely teljes ágazatokat veszélyeztetne.

Ukrajna csatlakozása nem a békét vinné el Európába, hanem a háborút hozná el Európába – hangsúlyozta Bóka János.

Jelezte: bár Magyarország többször is kérte, nem zajlott érdemi vita az uniós intézményekben Ukrajna esetleges csatlakozásának következményeiről, holott a lépés „beláthatatlan biztonsági, gazdasági és költségvetési hatásokkal” járna.

MTI/Felvidék.ma

