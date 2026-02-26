Megújul a muzslai kultúrház – 1,6 millió eurós támogatást nyert a község

Teljes felújítás előtt áll Muzsla legnagyobb közösségi épülete, a kultúrház. A beruházáshoz szükséges források nagy része hamarosan rendelkezésre állhat, miután a község 1,6 millió euró támogatást nyert pályázati úton – számolt be közösségi oldalán Farkas Iván, a Magyar Szövetség Nyitra megyei frakciójának elnöke, Muzsla polgármestere.

A teljes beruházás értéke mintegy 1,7 millió euró, amelyhez a község 85 ezer eurós önrésszel járul hozzá. A támogatást a Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Alapja ítélte meg. A mostani siker a hatodik pályázati próbálkozás eredménye: 2020 óta különböző felhívások keretében, eltérő dokumentációs követelmények mellett nyújtották be a kérelmeket.

A kultúrház Muzsla legnagyobb községi épülete. Az 1978-ban befejezett, 1980-ban műszakilag átadott létesítményen az elmúlt évtizedekben nem történt átfogó felújítás, csupán 2015-ben korszerűsítették az esővíz-elvezetést a beázások miatt. Miközben a község más, 2000 előtt épült ingatlanjai 2008-ban, illetve az elmúlt tíz évben energetikai korszerűsítésen estek át, a kultúrház eddig kimaradt a fejlesztésekből.

Az épület mérete kívülről kevésbé érzékelhető, belül azonban 300 fős bálteremmel – belső emeleti terasszal –, 200 férőhelyes színházteremmel, felszerelt konyhával és 60 személyes étkezővel rendelkezik, emellett edzőterem, szauna és több kiszolgálóhelyiség is található benne.

A létesítmény kihasználtsága jelentős: évente 70–90 rendezvényt tartanak itt, és nem ritka, hogy egy hétvégén két–három eseménynek is otthont ad.

A most tervezett teljes felújítás során hőszigetelik az épület homlokzatát, korszerű, magas hőtechnikai értékű nyílászárókat építenek be, a lapos tetőzetet nyeregtető váltja fel a csapadék hatékonyabb elvezetése érdekében.

A fűtés és hűtés hőszivattyús rendszerrel, megújuló energiával működik majd, a melegvízellátást napkollektorok biztosítják.

Részben megújul a világítás, az elektromos hálózatot pedig teljes egészében korszerűsítik.

A fejlesztés eredményeként az épület energiaigénye a jelenlegi szint mintegy 20 százalékára csökkenhet. Ez nemcsak fenntarthatósági szempontból jelent előrelépést, hanem a használat komfortját is jelentősen növeli. A polgármester rámutatott: az idei télen egy-egy hétvégi rendezvény előtt már szerdán el kellett indítani a fűtést, hogy megfelelő hőmérsékletet biztosítsanak a résztvevőknek.

Farkas Iván köszönetet mondott a támogatásért, valamint mindazoknak, akik a tervdokumentáció, az energetikai hatástanulmányok és a projektmenedzsment terén segítették a község munkáját az előkészítési folyamat során.

SZE/Felvidék.ma