Štefan Hamran, az agresszív kismalac a Bod zlomu porcelánboltban

A nyitrai zsinagógában szervezett politikai beszélgetést a Töréspont (Bod zlomu) elnevezésű népszerű szlovák műsor két felvidéki magyart a kamerák elé állítva. A két moderátor (Dírer-Vagovič) Gubík Lászlóval, a Magyar Szövetség elnökével és Hamran Istvánnal (pontosabban Štefannal, mert tudatosan így mutatkozik be) beszélgettek a szlovákiai belpolitikáról és arról, hogy ebben hol és hogyan helyezkednek el a felvidéki magyarok.

A beszélgetés kifejezetten jó hangulatban vette kezdetét, amelyben természetesen nem kímélték Gubíkot a kemény kérdésektől, de a fiatal pártelnök állta a sarat. A maga laza, poénos stílusában válaszolt egyenesen és őszintén a kérdésekre.

Beszélgetőpartneréről ezt már annyira nem lehet elmondani. Hamran láthatóan feszülten ült a pódiumon és olyan indokolatlanul agresszíven lépett fel, mintha valaki megette volna a vacsoráját. Személyeskedésekkel próbálta kizökkenteni magyar kollégáját, azt ismételgetve körbe-körbe, hogy számára a Smer és a jelenlegi kormány vörös vonal, és ha Gubík nem határolódik el tőlük, akkor ő is kollaboráns. Az a Gubík, akit éppen Fico és különböző kormányai hurcoltak meg, fosztottak meg állampolgárságától és törtek megannyi borsot a felvidéki magyarok orra alá. Mondjuk amikor a korábbi Fico-kormányok alatt (2006-2010, 2012-2020) különböző magas szintű rendőri posztokat töltött be Hamran, akkor még nem volt számára annyira vastag vörös vonal…

A magyar pártelnök viszont nem vette fel az alpári stílust és maradt a higgadt, tárgyilagos stílusnál olyankor is, amikor Hamran kifejezetten személyeskedő sértegetésekbe csapott át. Nyilvánvalóvá tette számára, hogy nagyon nehezen tudná elképzelni az együttműködést Ficóékkal, de egy kisebbségi párt, mint a Magyar Szövetség, amely egy olyan széleskörű és sokszínű közösséget hivatott képviselni, mint a szlovákiai magyarság, nem mehet bele olcsó kirekesztősdibe, főleg nem parlamenten kívüli szereplőként.

Gubík szerint ügyek mentén kívánnak politizálni és a romániai magyar párt, az RMDSZ mintájára a lehető legtöbbet kiharcolni a magyar közösségnek és Dél-Szlovákiában élőknek, nemzetiségtől függetlenül. Ugyanis a felvidéki magyarok és Szlovákia ezen része éppen az, amit az elmúlt 30 évben teljesen elhanyagolt szinte valamennyi szlovák párt.

Gubík hangsúlyozta, saját értékrendjét tekintve inkább konzervatív, de a keresztény tanok alapján elfogadó típusú. Rámutatott továbbá, hogy pártjával azt a higgadt, stabil és intelligens politikai kultúrát képviseli, ami egyre inkább ritkaságnak számít Szlovákiában és úgy általában a világban. Mint mondta, nem híve a politikai cirkuszoknak, a parlamenti verekedéseknek és a harmadik mondatoknak.

„Olyan politikai formációkkal tudunk együttműködni, akik nem csak üres szólamokkal képzelik el a magyar–szlovák együttműködést és a kapcsolatokat, hanem minél több pontban partnereink tudnak lenni pártunk programcélkitűzéseiben” – ecsetelte.

Hamran, aki a Matovič-kormány alatt volt rendőrfőkapitány, majd a parlamenten kívüli Demokrati listáján kandidált sikertelenül az Európai Parlamentbe, most éppen az SaS-ban próbál szerencsét, de saját bevallása szerint nem lépett be a pártba. A KDH-ból az SaS-ba átlépett Bajo-Holečková parlamenti asszisztense potom 4100 euróért (a szolgálati rendőrnyugdíj mellett).

Mindazonáltal elképzelése szerint, ha a liberális párt újra kormányra kerülne, akkor neki járna a belügyminiszteri poszt. Ebből a magatartásából adódóan pedig már most úgy viselkedik, hogy jogot érez arra, hogy megbélyegezzen, kirekesszen és önmagát beállítva morális erkölcsi mércének, megmondhassa, hogy melyik párt melyikkel működhet együtt és hogy kellene dönteniük a választóknak. Ilyen fokú tiszteletlenséget a választókkal szemben rég nem engedett meg magának politikus, de ez legyen Hamran és az SaS elnökének, Branislav Grölingnek a problémája, aki maga is a nézők között foglalt helyet és bizony Hamran egy-egy meredek kijelentésénél igencsak ingatta a fejét és ráncolta a homlokát.

A Smertől való elhatárolódásán és az erkölcsmérce-lóbáláson kívül viszont a közönség nem sokat tudhatott meg politikai elképzeléseiről, programjáról, nézeteiről. Ahogy arról se beszélt szívesen, hogy miként vett rendőrfőkapitányként szolgálati autót 200 ezer euróért az akkori barátnőjének. Azt viszont elkotyogta, hogy az SaS-nek ő javasolta, hogy ne vegyen részt a Magyar Szövetség által összehívott kerekasztal-megbeszélésen, melyen a földmaffia ellen való közös fellépést sürgették. Így már tett valamit a felvidéki magyarokért…ja, nem.

A teljes adás itt tekinthető meg.

Csonka Ákos, Felvidék.ma