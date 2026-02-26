Tudásba és infrastruktúrába fektetne Nagyszombat megye: újabb eurómilliók érkezhetnek

Nagyszombat megye közgyűlése újabb európai uniós pályázatok benyújtását hagyta jóvá, köztük a megye egyik kiemelt beruházásának folytatását: a galgóci csillagvizsgáló és planetárium felújításának második ütemét – derül ki a megye sajtóközleményéből.

A megye közel 3,4 millió eurós támogatásra pályázik a galgóci intézmény korszerűsítésének folytatására. A projekt a jelenleg zajló első ütemre épül, és elsősorban a planetárium vetítőtermének átfogó építészeti és technológiai megújítását célozza. A fejlesztés célja egy modern, magas színvonalú tudománynépszerűsítő központ létrehozása, amely regionális és országos jelentőséggel is bírhat.

Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke a közgyűlést követően hangsúlyozta: a csillagvizsgáló olyan helyszín, ahol természetes módon kapcsolódik össze az oktatás, a tudomány és a minőségi közösségi tér. Mint fogalmazott, a planetárium korszerűsítése a tudásba, a tehetségekbe és a régió versenyképességébe történő befektetés.

A csillagvizsgáló felújítása az egyik legjelentősebb kulturális és oktatási infrastruktúra-fejlesztés a jelenlegi uniós programozási időszakban. A megye ezzel reagál az iskolák és a lakosság növekvő érdeklődésére a természettudományos képzés iránt, egyúttal turisztikai vonzerőt is kíván teremteni.

A képviselők emellett jóváhagyták egy 5,2 kilométeres kerékpárút megépítésére irányuló pályázat benyújtását Feketenyék mentén, a Nagyfödémes és Feketenyék közötti szakaszon. Két kisebb projekt a cseh–szlovák határ menti kulturális és folklór-együttműködés erősítését szolgálja.

A megye további uniós forrásokra pályázik a szakközépiskolák minőségirányítási rendszerének bevezetéséhez és fejlesztéséhez is. A mintegy 450 ezer eurós projekt célja az oktatás minőségének rendszeres és stratégiai szintű erősítése, valamint az intézmények közötti együttműködés javítása.

A közgyűlés tudomásul vette a megye brüsszeli képviseletének 2025-ös tevékenységéről szóló beszámolót is. A képviselet aktívan részt vesz az Európai Unió kohéziós politikájának jövőjéről és az új többéves pénzügyi keretről szóló egyeztetésekben, és többek között az innováció, az autóipari átalakulás és a nemzetközi partnerségek terén képviseli a megye érdekeit. A tavalyi év egyik kiemelt eredménye, hogy júniusban a megye adhat otthont az Európai Régiók Bizottsága szociálpolitikai, oktatási, foglalkoztatási, kutatási és kulturális szakbizottsága kihelyezett ülésének .

SZE/Felvidék.ma/TTSK