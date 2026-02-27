A mesterséges intelligencia új korszakot nyit a kisebbségi nyelvhasználatban

A Pro Civis társulás szakmai konferenciát szervez 2026. március 4-én, Dunaszerdahelyen, amelynek középpontjában az a technológiai fordulat áll, amelyet a mesterséges intelligencia hoz a kisebbségi nyelvhasználatban és a többnyelvű közigazgatás működésében.

A nagy nyelvi modellek, a valós idejű beszédfelismerés és az automatizált dokumentumfordítás mára olyan eszközökké váltak, amelyek kézzelfogható segítséget nyújtanak az önkormányzatoknak. Ezek a technológiák nemcsak csökkentik a többnyelvű ügyintézés költségeit, hanem lehetővé teszik a mindennapi adminisztráció gyorsabb, pontosabb és akadálymentesebb lebonyolítását – különösen olyan régiókban, ahol a nyelvi jogok érvényesítése eddig gyakran kapacitáshiányba ütközött – olvasható a szerkesztőségünknek eljuttatott közleményben.

A konferencia célja

bemutatni, hogy a modern MI-eszközök miként segítik a magyar nyelvű ügyintézés gyakorlati megvalósítását a felvidéki településeken, és hogyan tehetik lehetővé a többnyelvű hivatali működést anélkül, hogy az jelentős többletterhet vagy plusz személyzeti igényt jelentene.

A rendezvényen önkormányzati vezetők, technológiai szakemberek és a nyelvi jogok gyakorlati megvalósításával foglalkozó szereplők vesznek részt. A szakmai előadásokat panelbeszélgetés és technológiai bemutatók egészítik ki.

A részletes program az Eseménynaptárunkban található.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma