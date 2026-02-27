Nyilatkozatot fogadtak el a Délkelet-európai Országok Parlamenti Elnökeinek Konferenciáján

A délkelet-európai integrációról fogadtak el nyilatkozatot a Délkelet-európai Országok Parlamenti Elnökeinek Konferenciáján, Budapesten – közölték a szervezők az MTI-vel pénteken.

Az MTI-hez eljuttatott nyilatkozatban Délkelet-Európa és a Visegrádi Csoport parlamentjeinek elnökei, illetve delegációvezetői

kifejezik támogatásukat az Európai Unió bővítése, illetve Délkelet-Európa európai integrációjának felgyorsítása iránt.

Azt írták, a magyar Országgyűlés szervezésében megvalósult budapesti találkozón egyetértettek abban, hogy üdvözlik a délkelet-európai partnerek közelmúltbeli előrehaladását az európai uniós csatlakozási folyamatban, amely sikeres erőfeszítéseik és elismerésre méltó eredményeik nyomán valósult meg.

„Elismerjük, hogy a jelenlegi geopolitikai helyzetben a biztonságunkat és értékrendünket destabilizálni kívánó fenyegetésekkel szemben egységesnek kell maradnunk és támogatnunk kell az EU bővítését előmozdító törekvéseket nemcsak politikai célként, hanem a béke, a stabilitás és a prosperitás stratégiai szempontból elengedhetetlen követelményeként egész kontinensünkön. E tekintetben az EU védelmi képességeinek és versenyképességének megerősítését kulcsfontosságúnak tartjuk” – emelték ki.

Hozzátették, kiemelten fontosnak tartják a délkelet-európai partnerországok parlamentjeinek szerepét az Európai Unióhoz történő csatlakozás folyamatában.

Rámutattak arra, hogy a parlamentek aktív részvétele és a demokratikus intézmények megerősítése kulcsfontosságú a reformok végrehajtásának hitelessége, illetve a csatlakozás sikeres előrehaladása szempontjából, ebben pedig jelentős szerepet tulajdonítanak a parlamenti együttműködésnek és az európai uniós finanszírozású parlamenti kapacitásfejlesztési programoknak is.

Hangsúlyozták „az Európai Unió csatlakozási tárgyalások iránti nyitottságának, valamint a hiteles csatlakozási kilátások fenntartásának kiemelt jelentőségét Délkelet-Európa irányába”, és felszólították valamennyi európai uniós tagországot, hogy törekedjenek az EU délkelet-európai bővítésének felgyorsítására.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a folyamat lassulása a régióban súlyos geopolitikai, biztonsági és gazdasági következményekkel jár az Európai Unió számára, illetve annak globális szerepére nézve.

Kiemelték, hisznek abban, hogy a csatlakozni kívánó partnerek előrehaladása kizárólag érdemalapú lehet.

„Azok a partnerek, amelyek sikeresen végrehajtották a szükséges reformokat, meg kell, hogy kapják a lehetőséget az európai integráció útján való továbblépésre, hiszen a bővítés hajtóerőt képez az európai polgárok gazdasági és szociális körülményeinek javításához, valamint az egyenlőtlenségek csökkentéséhez a régióban” – írták.

A nyilatkozat aláírói azt is rögzítették, hogy a bővítési folyamatban – a bővítéspolitikai módszertannak megfelelően – minden, az Európai Unióhoz csatlakozni kívánó partnert azonos elbírálás kell, hogy megillessen.

„Fontosnak tartjuk a bővítési folyamat hitelességének megőrzése érdekében a legelőrehaladottabb délkelet-európai partnerek számára csatlakozási menetrend kidolgozását, valamint a támogatás megjelenítését az Európai Unió következő többéves pénzügyi keretében” – tették hozzá.

Emellett kiemelték „Délkelet-Európa polgárai EU iránti elkötelezettsége fenntartásának a fontosságát”, és felhívták valamennyi térségbeli kormányzat figyelmét „az uniós útjukból fakadó előnyöknek és kötelezettségeknek a polgárok számára való világos és rendszeres kommunikációja kiemelt fontosságára”.

A nyilatkozatot megküldik az Európai Unió nemzeti parlamentjeinek és az európai uniós intézmények vezetőinek.

MTI/Felvidék.ma