Home Hitélet A Pátria Rádió katolikus vallási műsorának március elsejei ajánlója
Hitélet

A Pátria Rádió katolikus vallási műsorának március elsejei ajánlója

Felvidék.ma
Felvidék.ma
A szőgyéni Fehér Kereszt (fotó: Berényi Kornélia)

A Pátria Rádió katolikus vallási műsora március elsején jelentkezik új adásával. A tartalomból.

Úgy fénylett Jézus arca a hegyen, mint a nap – halljuk az evangéliumban. Kollárik Dávid albári plébános arról elmélkedik, miért kell olykor magasabbra mennünk, eltávolodni mindennapi világunktól.

A lélek titkai címmel új sorozatot indítunk adásunkban. A Magyar Katolikus Rádió engedélyével sugárzott műsor első témája: A kimondott szó hatalma. Dr. Gőgh Edit neurológus, pszichiáter főorvos meglátásai.

Szerkesztő: Ürge Tamás. Adásidő: 2026. 03. 01-én,  vasárnap 7.05-kor. Ismétlés: 2026. 03. 02-án,  hétfőn 13.05-kor.

Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Imádkozásra való felhívás Szlovákiáért

Élő keresztútra hívják a híveket a dunaszerdahelyi MOL...

Szemelvények Mindszenty József 1945-ös kiadatlan nagyböjti püspöki körleveléből

Közös imára hívnak a békéért az ukrajnai háború...

Erdő Péter bíborost kórházban ápolják, állapota stabil

Egyéni és közösségi imaszigetek böjtben, avagy a digitális...

A Világosság református egyházi műsor február 22-ei ajánlata

A magyar református püspök szava Kanadában is pásztori...

A megtérés közösségi útjára hív a nagyböjt kezdetén...

A gyűlölet és a keresztyénüldözés csúcstechnikáitól a digitális...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma