A Pátria Rádió katolikus vallási műsorának március elsejei ajánlója

A Pátria Rádió katolikus vallási műsora március elsején jelentkezik új adásával. A tartalomból.

Úgy fénylett Jézus arca a hegyen, mint a nap – halljuk az evangéliumban. Kollárik Dávid albári plébános arról elmélkedik, miért kell olykor magasabbra mennünk, eltávolodni mindennapi világunktól.

A lélek titkai címmel új sorozatot indítunk adásunkban. A Magyar Katolikus Rádió engedélyével sugárzott műsor első témája: A kimondott szó hatalma. Dr. Gőgh Edit neurológus, pszichiáter főorvos meglátásai.

Szerkesztő: Ürge Tamás. Adásidő: 2026. 03. 01-én, vasárnap 7.05-kor. Ismétlés: 2026. 03. 02-án, hétfőn 13.05-kor.

