Szakértői csoport felállítását kéri a kormányfő a kőolajvezeték ügyében

Robert Fico miniszterelnök (Smer-SD) pénteken telefonon beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, és bejelentette, Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel közösen az Európai Bizottság és a tagállamok által kijelölt szakértőkből álló ellenőrző csoport létrehozását kezdeményezik a Barátság kőolajvezeték állapotának felmérésére. Fico ezt péntek este jelentette be a közösségi médiában.

„Tájékoztattam az ukrán elnököt, hogy a kőolajszállítás leállításával kapcsolatos döntése logisztikai nehézségeket és gazdasági károkat okoz nekünk. A beszélgetés során kiderült, hogy eltérően értékeljük a vezetékkel kapcsolatos helyzetet. A mi titkosszolgálati értesüléseink megerősítették, hogy nincs megrongálva a vezeték és semmi sem akadályozza a szállítást, az ukrán elnök kitart amellett, hogy a vezeték kijavítása hosszabb időt vesz igénybe” – jelentette ki Fico.

Hozzátette, Ukrajna máig nem tette lehetővé, hogy a kijevi szlovák nagykövet ellenőrizze a helyzetet, és azt is ellenzi, hogy az Európai Unió nagykövete keresse fel a helyszínt.

„Zelenszkij elnök az ukrán titkosszolgálat negatív álláspontjára hivatkozva utasít vissza ilyen ellenőrzést”

– állítja Fico. Megerősítette, hogy az ukrán elnök tárgyalásra hívta.

„A meghívást elfogadtam, és arra kértem a szlovák külügyminisztériumot, hogy az ukrán féllel közösen találjon megfelelő időpontot. Helyszínként valamelyik uniós országot részesítjük előnyben, ahol gyakorta megfordul az ukrán elnök”

– írta Fico a közösségi médiában. Január 27-e óta nem érkezik orosz kőolaj Szlovákiába és Magyarországra, Ukrajna szerint ennek oka, hogy az orosz bombázás során megrongálódott a vezeték Brodi környékén, Lviv térségében.

Fico és Orbán Viktor magyar kormányfő azzal gyanúsítja Kijevet, hogy politikai zsarolás miatt nem indította újra a szállítást, és a magyarországi választásokba akar beavatkozni. Ukrajna ezt visszautasítja, állítása szerint dolgoznak a vezeték helyreállításán.

Az ukrán elnöki iroda pénteken a közösségi médiában tájékoztatott arról, hogy Zelenszkij tárgyalni hívta Ficot.

TASR/Felvidék.ma