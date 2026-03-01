Hetven év távlatából – jubileumi filmválogatással tiszteleg 1956 öröksége előtt a Duna

Különleges filmválogatással idézi fel a Duna az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából a történelmi eseményeket és az azt követő évtizedek emberi sorsait. A március 4-től kezdődően, szerdánként 21 órától látható filmek bemutatják 1956 vészterhes napjait, valamint azokat a társadalmi és lelki folyamatokat, amelyek a forradalomhoz vezettek, illetve amelyek annak leverése után generációk életét határozták meg.

Március 4-én az Eldorádó (1988) című filmklasszikus nyitja a tematikus filmkínálatot. Bereményi Géza alkotása a második világháború végétől az ’56-os forradalom kitöréséig követi Monori Sándornak, a Teleki téri piac „királyának” történetét, miközben valójában a rendszerváltozásokkal járó értékvesztésről mesél: a pénz világát felváltó „urambátyámos” kapcsolatrendszer és a korrupció térnyeréséről. Március 11-én a Gárdos Péter rendezésében készült Szamárköhögés (1986) látható. Az 1956 októberében játszódó történet egy család szemszögéből mutatja be a forradalom napjait. A gyerekek számára az iskolai szünet eleinte izgalmas kaland, ám a háttérben egyre súlyosabb döntések és konfliktusok húzódnak meg. Március 18-án a Budakeszi srácok (2006) idézi meg a fegyveres ellenállás fiatal hőseit. A film a budakeszi térségben harcoló szabadságharcosok történetét dolgozza fel, bemutatva, hogyan váltak hétköznapi fiatalok egyik napról a másikra fegyvert ragadó forradalmárokká. Március 25-én A Nap utcai fiúk (2007) című film következik, amelynek középpontjában a Corvin köz és környéke harcaiban résztvevő fiatalok alkotta csoport áll.

Április 1-jén a forradalom utáni megtorlások és a hatalmi manipulációk világába enged betekintést a Mesterjátszma (2023), majd április 8-án az 1956 őszén, a határ felé tartó menekülők sorsát követő Szerencsés Dániel (1983) látható.

A Duna tematikus filmválogatása mellett a közmédia további műsorokkal is megemlékezik az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójáról. Az M5 kulturális csatorna szombat délutánonként ismét műsorára tűzi a Szabadság tér ’56 című történelmi-ismeretterjesztő sorozatot, a Dunán minden este láthatók a sorozathoz kapcsolódó, Szilánkok a forradalomról című miniepizódok. Az M5 História tematikus adásaiban – szakértők és történészek bevonásával – a forradalomhoz vezető politikai és társadalmi folyamatokat vizsgálják kéthetente szombatonként. A Kossuth Rádión hétfő esténként jelentkező 56/70: Egy forradalom okai, napjai és öröksége című sorozat pedig részletesen dolgozza fel az ’56-os eseményeket az előzményektől a következményekig, archív hangfelvételekre és tanúbeszámolókra építve.

MTVA/Felvidék.ma