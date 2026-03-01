Novák Irén: a magyarok büszkék hagyományaikra, amelyeket féltve őriznek

Novák Irén hangsúlyozta, hogy akár Magyarországon, akár a Kárpát-medencében a legkisebb településeken is működik legalább egy néptáncegyüttes, népdalkör vagy népzenei együttes, amelyek nagyon büszkék az adott tájnak a sajátosságaira. Féltve őrzik azokat, és továbbörökítik a következő generációknak.

Kiemelte: örvendetes, hogy a néptáncosok között sok a fiatal, akik büszkén viselik tájegységük népviseletét. Hozzátette, hogy a Csoóri Sándor Program több éve támogatja néphagyományok megőrzését és továbbörökítését, így a mostani rendezvényt is.

„A magyar néptánckincs ugyanis mélységesen múltunkban gyökerező, kifogyhatatlan és egyedülállóan gazdag forrás, amely mégis képes mai lenni”

– hangsúlyozta a helyettes államtitkár.

Mint mondta, a kulturális kormányzat elismeri azt az elkötelezettséget és törekvést, amelyet a Martin György Néptáncszövetség tagjai a magyar néptánc- és népzene-hagyomány megőrzéséért tesznek.

Novák Irén kifejtette azt is,

hogy a Martin György Néptáncszövetség egy nagy szakmai hálózat, amely Kárpát-medence szerte összefogja a néptáncegyütteseket, Martin Györgynek az örökségét tovább éltetve.

Az általuk szervezett Néptáncantológia pedig azért is különleges, mert ezen a rendezvényen évről évre olyan nem hivatásos táncegyüttesek mutatkoznak be, amelyek pályázat útján nyerik el a fellépés lehetőségét – hívta fel a figyelmet a helyettes államtitkár.

Diószegi László Kossuth-díjas koreográfus, az antológia rendezője köszöntőjében elmondta: az idei, több mint 400 művész közreműködésével megvalósuló eseményen 14 együttes mutatja be koreográfiáit.

A rendezvény részeként színpadra lépett például az Angyalföldi Vadrózsa Táncegyüttes, a budapesti Bihari János Táncegyüttes. Szennáról érkezett a Zselic Táncegyüttes, Százhalombattáról a Forrás Néptáncegyüttes. De mások mellett a gyöngyösi Vidrócki Néptáncegyüttes, a hajdúnánási Aranyszalma Néptáncegyüttes, a siófoki Balaton Táncegyüttes, a békéscsabai Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüttes és a nyíregyházi Nyírség Táncegyüttes által előadott koreográfiákat is láthatta a közönség.

Diószegi László felidézte, hogy a rendezvénysorozat az 1960-as években indult, kezdeményezője Vásárhelyi László volt. Mint mondta, több mint hat évtizede minden évben bemutatják a néptáncegyüttesek legkiemelkedőbb előző évi produkcióit.

A rendező köszöntötte továbbá Lezsák Sándort, az Országgyűlés alelnökét, valamint Galambos Tibor 95 éves táncművészt és koreográfust is.