Meghirdették a 34. Pueri Fabri Regionális Nemzetközi Gyermek Képzőművészeti Pályázatot

A szervezők immár harmincnegyedik alkalommal hirdetik meg a Pueri Fabri Regionális Nemzetközi Gyermek Képzőművészeti Pályázatot. A tágabb Ipoly mente felvidéki és anyaországi tanintézményeinek és képzőművészeti iskoláinak meghirdetett versenyre május 4-ig várják a pályaműveket.

A verseny kiírói az Ipolysági Művészeti Alapiskola, az ipolysági Honti Múzeum és Simonyi Lajos Galéria, a balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola, a szécsényi Varsányi Alapfokú Művészeti Iskola Szécsényi Telephelye, illetve az Ipolybalogi Művészeti Alapiskola.

Mint a szervezők elmondták: „A 34. Pueri Fabri Regionális Nemzetközi Képzőművészeti Pályázatot és Kiállítást 2026-ban Ipolybalogon rendezzük meg.

A versennyel a képzőművészet iránt érdeklődő, alkotószellemű, tehetséges gyermekek bemutatkozását szeretnénk elősegíteni, egyúttal a régió magyar és szlovák lakosságának kulturális együttműködését kívánjuk erősíteni. Szeretettel várjuk a térség általános és művészeti iskolás növendékeinek alkotásait.”

Minden évadban meghatároznak egy témát, a 2026-os esztendő tematikája a kör. „A kör az egyik legősibb és legtökéletesebb forma. Nincs kezdete és vége, ezért az örökkévalóságot, az egységet és a folytonosságot jelképezi. Megjelenik a természetben, a Napban, a Holdban, az évszakok körforgásában és az emberi élet ritmusában is. Egyetlen vonal, amely mégis végtelen történetet képes hordozni — a nyugalomtól a mozgásig, az egyszerűségtől a mélységig” – fogalmaznak a szervezők.

A pályamunkák választott technikája lehet festmény; sokszorosított grafika; kombinált technika; egyedi rajzok.

A 34. Pueri Fabri Regionális Nemzetközi Képzőművészeti Pályázatot a hagyományokat követve három kategóriában hirdetik meg: alapiskolások, művészeti alapiskolák és a fogyatékkal élő gyermekek részére. Az első két kategóriában korcsoportokat is meghatároztak.

A beérkező alkotásokat neves szakemberekből álló nemzetközi zsűri értékeli. Az ifjú képzőművészek, az egyes kategóriák legjobbnak ítélt munkái díjazásban részesülnek.

A munkák mérete: maximum A2. A képek hátoldalán jól olvasható módon, a felragasztott jelentkezési lapon nyomtatott szöveggel kérjük a következőket feltüntetni: a mű címe és technikája; az alkotó neve és pontos címe; az iskola neve és pontos címe; kategória és korcsoport megnevezése; felkészítő tanár neve.

A pályázati munkák beadási határideje: 2026. május 4-e, hétfő.

A munkákat a csomagoláson „PUERI FABRI” megjelöléssel a következő címre kérik elküldeni: Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola; Hlavná 294, 991 11 Balog nad Ipľom. Magyarországi résztvevők küldhetik az alábbi címre is: Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola, 2660 Balassagyarmat, Óváros tér 11.

A képzőművészeti pályázat ünnepélyes kiértékelésére és a pályaműveket felölelő kiállítás megnyitójára az Ipolybalogi Művészeti Alapiskolában kerül sor május végén. Az év folyamán továbbá Ipolyságon, Balassagyarmaton és Szécsényben is láthatók lesznek a díjazott pályaművek.

A nemzetközi versenyről korában többek között ITT és ITT számoltunk be.

Pásztor Péter/Felvidék.ma