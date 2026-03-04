Magyarországi választások: határidők és tudnivalók a külhoni magyar választók számára

Az idei magyarországi országgyűlési választást április 12-én tartják. A voksoláson nemcsak a Magyarországon élő választópolgárok vehetnek részt, hanem a kettős állampolgárok is: azaz a határon túli magyar állampolgárok számára is biztosított a szavazás lehetősége. A részvételhez azonban több fontos feltételnek – elsősorban a regisztrációnak és a határidők betartásának – is teljesülnie kell. Az alábbiakban összegyűjtöttük a külhoni magyarok számára legfontosabb tudnivalókat.

Hogyan működik a magyar választási rendszer?

Szavazati joggal minden nagykorú magyar állampolgár rendelkezik. A választásokon részt vehetnek a Magyarországon élők mellett a külföldön tartózkodók, valamint – 2014 óta – a határon túli magyar állampolgárok is.

Magyarországon az országgyűlési képviselőket egyfordulós, vegyes választási rendszerben választják meg. Az országot 106 egyéni választókerületre osztották fel, amelyek mindegyikében a legtöbb szavazatot kapó jelölt szerez mandátumot.

Az egyéni körzetek mellett országos listáról további 93 mandátumot osztanak ki. Listát politikai pártok, illetve országos nemzetiségi önkormányzatok állíthatnak. A listás mandátumok elosztása a párt- és nemzetiségi listákra leadott szavazatok, valamint az egyéni körzetekből származó töredékszavazatok arányában történik.

Szavazati joggal azok a kettős állampolgárok is élhetnek, akik olyan országban élnek, ahol a többes állampolgárságot nem ismerik el. Számukra úgy alakították ki a rendszert, hogy az esetleges jogkövetkezményeket elkerülve vehessenek részt a voksoláson. Ilyen állam például Szlovákia, Ukrajna vagy Ausztria, ezért ezek az országok a Nemzeti Választási Iroda statisztikáiban nem szerepelnek külön név szerint. Az innen regisztrált választókat összesítve, „a kettős állampolgárságot tiltó országok” kategóriában tartják nyilván.

Jelenleg számuk valamivel 32 ezer fölött van, és többségük várhatóan külképviseleten vagy Magyarországon veszi majd át a szavazólapokat.

A szavazás módja

A szavazás módját alapvetően az határozza meg, hogy a választó rendelkezik-e magyarországi lakcímmel.

Azok, akiknek van magyarországi lakcímük, egyéni jelöltre és pártlistára is szavazhatnak. Voksukat személyesen adhatják le: vagy a lakóhelyük szerinti szavazókörben, vagy – ha a választás napján külföldön tartózkodnak – az adott ország magyar külképviseletén.

Azok a magyar állampolgárok viszont, akik nem rendelkeznek magyarországi lakcímmel, csak az országos pártlistára szavazhatnak, mégpedig levélben.

Szükséges a regisztráció

Fontos tudni, hogy a magyar állampolgárság önmagában nem jelenti azt, hogy valaki automatikusan bekerül a választási névjegyzékbe. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgároknak előzetesen regisztrálniuk kell.

A regisztráció határideje: március 18.

Aki eddig az időpontig nem kerül be a központi választási névjegyzékbe, külhoni magyar állampolgárként nem vehet részt az április 12-ei országgyűlési választásokon.

A regisztráció tíz évig érvényes, azonban amennyiben a választópolgár módosítja az adatait, vagy érvényes szavazatot ad le egy választáson, a tízéves időszak újraindul. Ez azt jelenti, hogy azoknak is elkészítik és a korábban megjelölt módon kézbesítik a választási levélcsomagot, akik például a 2018-as vagy a 2022-es választáson vettek részt, még akkor is, ha időközben elhunytak, így fennáll a lehetősége annak, hogy más személy adja le helyettük a szavazatot.

A regisztrációt a Nemzeti Választási Iroda honlapján található adatlap kitöltésével lehet elvégezni.

Levélben történő szavazás

A sikeres regisztrációt követően a választópolgárok szavazási levélcsomagot kapnak, amely tartalmazza a szavazáshoz szükséges dokumentumokat és a részletes útmutatót.

A levélcsomag kérhető a választó lakcímére, egy külképviseletre, de akár egy magyarországi önkormányzatnál is átvehető. A határon túli magyar állampolgárok a csomagban található útmutató szerint, levélben adhatják le szavazatukat az országos pártlistára.

Kettős állampolgárok részvétele

Ahogy fentebb említettük, a határon túli, kettős állampolgársággal rendelkező magyarok 2014 óta vehetnek részt a magyarországi országgyűlési választásokon. Szavazatuk kizárólag az országos pártlistákra adható le.

Azok a választópolgárok is voksolhatnak, akik olyan országban élnek, ahol a többes állampolgárságot nem ismerik el. Az ő szavazataikat a választási statisztikák külön, összesített kategóriában tartják nyilván.

Hol érhetők el a szükséges dokumentumok?

A regisztrációhoz szükséges nyomtatványok a Nemzeti Választási Iroda internetes oldalán érhetők el.

Ugyanitt az eddig benyújtott regisztrációs kérelmeket tartalmazó táblázat is megtekinthető és letölthető.

BN/Felvidék.ma