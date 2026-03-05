Megalakult az a küldöttség, amely a Barátság kőolajvezeték állapotát vizsgálná

Megalakult az az ötfős delegáció, amely a Barátság kőolajvezeték állapotát vizsgálná meg abban az esetben, ha Kijev három munkanapon belül nem indítaná újra a kőolajszállítást – jelentette be az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, egyben a küldöttség vezetője csütörtökön sajtótájékoztatón Budapesten.

Czepek Gábor közölte: felszólítják Kijevet, hogy három munkanapon belül állítsa helyre a Barátság kőolajvezetéken Magyarország felé a kőolajszállítását, vagy tegye lehetővé a küldöttség számára a szemrevételezést és a helyszíni állapotfelmérést a Brodi településen lévő alállomáson. Az erről szóló levelet még csütörtökön elküldik – jegyezte meg.

Az államtitkár elmondta: a megjelent kormányhatározat felkérése és lehetősége alapján az ötfős, általa vezetett küldöttségben helyet kapott a Mol két szakembere és két, nemzetközi kapcsolatokban jártas állami vezető.

Az államtitkár három fő okot jelölt meg a küldöttség felállítására: az egyik, hogy évi ötmillió tonna kőolaj érkezik a Barátság kőolajvezetéken, így ez Magyarország egyik fő energiaellátási útvonala. „A magyar rezsicsökkentés alapja és a magyar energiaellátás alapja” – hangsúlyozta.

Czepek Gábor a második okról szólva rámutatott: Magyarország energiaellátásának alapja a vezetéken érkező olcsó, Ural típusú olaj. Ez az elmúlt négy évben 650 milliárd forint árelőny után 500 milliárd forint adóbevételt biztosított a rezsivédelmi alapnak. Tehát a rezsivédelem fenntartásának egyik oszlopa ez az Ural típusú kőolaj és ez a vezeték.

A harmadik fő ok, hogy új szintre lépett az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus, és emiatt a nyugati kőolajellátási útvonal „elnehezült” és a „dízelpiacot is sokk érte„. Ilyen esetben különösen felértékelődik egy másik ellátási útvonal, jelesül a keleti – mutatott rá.

Czepek Gábor emlékeztetett, január 27. óta „egy csepp” kőolaj nem érkezik a Barátság kőolajvezetéken. A kőolaj – amiről szó van – a Mol tulajdona, azt egy fehéroroszországi állomáson veszik át, és ezután érkezik Ukrajnába. Ukrajna és az ukrán szállító cég csak a transzportot végzi – mutatott rá.

A politikus kiemelte azt is, hogy semmiféle szankció, semmiféle európai uniós rendelet nem érinti a kőolajszállítást. A Barátság kőolajvezetéken az orosz típusú Ural kőolajat behozhatjuk korlátozásmentesen – mondta. Megjegyezte azt is, hogy semmiféle hátraléka nincs a Mol-nak se az oroszok felé, se az ukrán szállító cég felé.

Szavai szerint mindebből adódóan úgy látják, hogy Kijev és Brüsszel társulva a Tisza Párttal „időt húz, és nettó belpolitikai céljai vannak annak, hogy nem indítják újra a szállítást”. Ugyanis megalapozott információik szerint ugyan sérült egy tartály az érintett alállomáson, de a vezeték érintetlen és a szállítás helyreállítható – jelentette ki Czepek Gábor.

Közölte: szintén csütörtökön megkereste Denisa Sakova szlovák miniszterelnök-helyettest és gazdasági minisztert abból a célból, hogy Szlovákia is csatlakozzon a kezdeményezéshez és a küldöttség munkájához. Továbbá minderről az illetékes magyar képviselők is számot adtak az Európai Bizottsággal történt egyeztetésen.

„Úgy látjuk, és minden információ azt igazolja, hogy a szállítás megkezdhető a Barátság kőolajvezetéken, hovatovább, minden jogi előírás minket igazol és Ukrajna azon kötelességét, hogy elindítsa a szállítást Magyarország felé” – jelentette ki Czepek Gábor. Hozzátette: ez nem lehetőség, nem óhaj, hanem kötelessége Ukrajnának, mégpedig az Ukrajna és az Európai Unió közötti társulási megállapodás, valamint az 1991-es ukrán–magyar nemzetközi szerződés alapján.

Az államtitkár beszámolt arról is, a Mol szakemberei azt a tájékoztatást kapták az Ukrtransnafta szakembereitől, hogy már csak a hatósági engedélyezés van hátra ahhoz, hogy a szállítás megindulhasson Magyarország felé. „Magyarul politikai döntéstől függ az, hogy megindulhat-e a kőolaj Magyarországra” – mondta.

Czepek Gábor emlékeztetett arra is, hogy Orbán Viktor miniszterelnök nyilvánosságra hozta azt a műholdfelvételt, amelyből világosan látszik, hogy nem a vezeték, hanem egy mellette lévő tartály sérült meg, ebből adódóan a szállítás helyreállítható.

Mint megjegyezte, titkosszolgálati információk is az előbbieket erősítik. Kérdésekre válaszolva az államtitkár elmondta: biztos benne, hogy jobb belátásra fog térni Kijev, és hamarosan elindulnak a szállítások Magyarország felé. Ennek a feltételezésnek az okai között sorolta, hogy Magyarország biztosítja Ukrajna gáz- és áramimportjának a 45 százalékát, amely a gáz esetében hárommillió háztartást, míg az áram esetében egymillió háztartást jelent Ukrajnában. Magyarország nem szeretne azzal élni, amivel Szlovákia már élt – jegyezte meg utalva arra, Szlovákia felmondta a vészhelyzeti áramszállításról szóló szerződését Ukrajnával.

Közölte továbbá, hogy Magyarország élni fog minden jog adta lehetőségével az Európai Unión belül. Amíg Magyarország felé ezt a stratégiai kőolajszállítást nem állítja helyre Kijev, addig nem fogunk hozzájárulni a 90 milliárd eurós kölcsönükhöz – fogalmazott Czepek Gábor. Ezen kívül Magyarország élni fog a társulási megállapodás jogi lehetőségeivel, továbbá bírósági eljárás kezdeményezésére is van lehetőség, amennyiben nem vezet eredményre az Európai Unió és Kijev közötti tárgyalás – mutatott rá.

Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy az amerikai–iráni konfliktus miatt kialakult helyzetben nem teheti meg Európa azt, hogy egy ellátási útvonalról, erről a keleti útvonalról lemondjon.

Czepek Gábor közölte: bíznak abban, hogy a jövő hét keddi munkaidő végéig a küldöttség lehetőséget kap a szemrevételezésre, vagy pedig elindul a kőolaj Magyarország felé. Ha nem, akkor megvizsgálják a következő lépéseket, betartva minden diplomáciai utat – tette hozzá.

