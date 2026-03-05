Pénteken dönt a bíróság J. Č. és P. Ď. előzetes letartóztatásba helyezéséről

Pénteken (március 6.) dönt a Pozsonyi I. sz. Városi Bíróság Ján Č. és Pavol Ď. előzetes letartóztatásba helyezéséről. A két rendőrt a Bűnbánó (Kajúcnik) rendőrségi akció során vették őrizetbe – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Ján Dulovič, a gyanúsítottak jogi képviselője.

A belső ellenőrzés kedden (március 3.) négy jelenlegi és két volt rendőrt, valamint egy civil személyt vett őrizetbe, és indított ellenük büntetőeljárást csoportosan elkövetett zsarolás, és hatalommal való visszaélés miatt.

A nyomozó indíványozta Ján Č. és Pavol Ď. előzetes letartóztatásba helyezését. A többi gyanúsítottat, köztük Michal Š.-t, a főügyészség ügyészét, valamint Branislav D., Róbert M. és Roman S. rendőrt szerdán (március 4.) kihallgatták, majd szabadon távozhattak, szabadlábon védekezhetnek.

A főügyészség csütörtökön a TASR hírügynökségnek megerősítette, hogy Michal Š. ügyész szolgálati viszonyát nem függesztették fel.

TASR/Felvidék.ma