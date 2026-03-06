2,6 milliárd eurós finanszírozási keret nyílik a közép- és kelet-európai régió vállalkozásai számára

Az UniCredit elindította az „UniCredit for CEE” kezdeményezés következő szakaszát, ami 2027 végéig több mint 2,6 milliárd eurónyi finanszírozási megoldással erősíti a kis- és középvállalkozások, valamint a mikrovállalkozások hosszú távú támogatását a kelet- és közép-európai régióban – tájékoztatta az UniCredit Bank pénteken az MTI-t.

Az „UniCredit for CEE”, a bankcsoport 2024-ben indított programja finanszírozási, tanácsadási és garanciaalapú megoldásokat kínál a közép- és kelet-európai mikro-, kis- és középvállalkozásoknak, ezzel is támogatva az innovációt, a fenntarthatóságot és a növekedést.

A kezdeményezés új fejezete 35 típusú garanciára épít, amelyeket az Európai Beruházási Alap, az Európai Beruházási Bank, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank, valamint nemzeti fejlesztési programok biztosítanak.

A garanciák célja, hogy felgyorsítsák a kedvezőbb finanszírozáshoz való hozzáférést Bulgáriában, Horvátországban, Csehországban, Szlovákiában, Magyarországon, Romániában, Szerbiában, Szlovéniában és Bosznia-Hercegovinában.

A vállalkozások számára kézzelfogható előnyök közé tartoznak az alacsonyabb biztosítéki követelmények, a kedvezőbb árazás, a dedikált tanácsadási programok, valamint a gyorsabb és egyszerűbb folyamatok. Az „UniCredit for CEE” fókuszai között szerepel a fenntarthatóság és az energiahatékonyság, a digitalizáció és innováció, a helyi ellátási láncok versenyképessége, valamint az inkluzív finanszírozás, különös tekintettel a női és fiatal vállalkozókra.

A kezdeményezés 2024-es indulása óta több mint 2 milliárd eurónyi új hitelt helyezett ki garanciaprogramokon keresztül, több mint 18 000 mikro-, kis- és középvállalkozást támogatva.

Az „UniCredit for CEE” keretein túl a régió UniCredit bankjai széles körű finanszírozási és vállalkozástámogatási szolgáltatásokat nyújtanak. A régió reálgazdaságába irányuló teljes beruházás az elmúlt évben 15 milliárd eurót tett ki, 430 000 mikro- és kisvállalkozást érve el.

Az UniCredit Bank közleménye szerint Magyarországon is kiemelt figyelemmel kezelik a mikro-, kis- és középvállalati szektor szereplőit. Az évek óta elérhető Széchenyi Program folyószámla-, forgóeszköz- és beruházási hitelei segítségével kkv-ügyfeleik az elmúlt évben több mint 1500 ügylet során közel 120 milliárd forintban részesültek.

Középvállalati ügyfeleik számára elérhető volt az EXIM Demján Hitelprogram is, amely forintban és euróban kínál hosszú távon kedvező, fix kamatos finanszírozást beruházásokhoz.

A digitalizációs megoldások fejlesztése is kiemelt szerepet kap a kezdeményezésben: a bank kisvállalatok számára elérhető mobilbanki alkalmazása mellett a digitális dokumentummegosztó alkalmazás használatával az ügyfelek kényelmesen, online intézhetik banki ügyeiket.

Az „UniCredit for CEE” kezdeményezést a bank idén is egy, a hazai közönségnek szóló marketingkommunikációs kampánnyal támogatja – írta közleményében az UniCredit Bank.

MTI/Felvidék.ma