Együtt a sikeres gazdálkodásért – Szentpéteren is megvalósult a tavaszi gazdatalálkozó

Március 5-én, csütörtökön Komáromszentpéteren, a helyi St. Peter Vini adott otthont a Felvidéki Falugazdász Hálózat regionális gazdatalálkozójának, amelyen a térség mezőgazdasági termelői kaptak átfogó tájékoztatást az idei év agrárszakmai újdonságairól. A rendezvény a Felvidéki Falugazdász Hálózat tavaszi programsorozatának egyik állomása volt, amelynek célja, hogy a gazdálkodók számára közérthető és naprakész információkat nyújtson a 2026-os év támogatási rendszereiről, jogszabályi változásairól és fejlesztési lehetőségeiről.

A kilenc helyszínt felölelő szakmai rendezvénysorozat február végén indult Királyhelmecen, Tornagörgőn, Rimaszombatban és Leszenyén, majd március elején Zselízen és Szalatnyán folytatódott.

A komáromszentpéteri – s ahogy a többi – találkozón a résztvevők a 2026-os stratégiai keretekről, a területalapú támogatások rendszeréről, a földhasználati jogviszonyok igazolásának kérdéseiről, valamint a vidékfejlesztési és beruházási lehetőségekről hallhattak részletes szakmai előadásokat, miközben az interaktív fórum lehetőséget biztosított a gazdák számára felmerülő kérdéseik megvitatására is.

A rendezvény elején Puss Péter mérnök, a Felvidéki Falugazdász Hálózat komáromi járási falugazdásza köszöntötte a jelenlévőket. Rövid bevezetőjében elmondta: a találkozó célja, hogy a gazdálkodók átfogó tájékoztatást kapjanak a legújabb agrárszakmai módosításokról és a megjelent pályázati lehetőségekről, különös tekintettel a fiatal gazdák számára meghirdetett támogatási programokra, miközben a résztvevők kérdéseiket is feltehetik a szakmai fórum során.

Dolník Attila, a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat komáromi irodájának vezetője beszédében hangsúlyozta: a szervezet fontos feladatának tekinti a gazdálkodók támogatását a magyar–szlovák gazdasági kapcsolatok erősítésében, különösen azáltal, hogy a gazdák számára megbízható üzleti partnereket és beszállítókat segít felkutatni a magyarországi vállalkozások köréből.

Iván Tamás, a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége elnöke, egyben a Felvidéki Falugazdász Hálózat főkoordinátora is szólt a jelenlévőkhöz.

Beszédében rámutatott:

A szövetség immár egy évtizede dolgozik azon, hogy szakmai tudással és kapcsolati hálóval segítse a felvidéki vállalkozókat, miközben 2025 augusztusa óta a falugazdász hálózat koordinációját is ellátja, azzal a céllal, hogy minél több hasznos információval támogassa a gazdákat a kihívásokkal teli gazdasági környezetben.

Hangsúlyozta: a kis- és középvállalkozások – köztük a gazdálkodók – meghatározó szerepet töltenek be a régió gazdasági és közösségi életében, ezért kiemelten fontos, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel segítsék működésüket és fejlődésüket.

A résztvevőket ezt követően Pecsérke Andreas, a Felvidéki Falugazdász Hálózat főfalugazdásza és a Lévai, Érsekújvári és Nagykürtösi járásért felelős falugazdásza köszöntötte.

Beszédében kiemelte:

A hálózat minden év elején igyekszik átfogó tájékoztatást nyújtani a gazdálkodóknak a mezőgazdaságot érintő legfontosabb változásokról, miközben folyamatosan bővíti tevékenységét annak érdekében, hogy minél több gazdához eljuttassa az anyanyelven is elérhető szakmai információkat és gyakorlati segítséget.

Az előadások sorát Puss Péter, a Komáromi járás falugazdásza nyitotta meg, aki vetítéssel egybekötött prezentáció keretében ismertette a gazdálkodókat érintő legfontosabb idei változásokat. Előadásában kiemelte, hogy a területalapú támogatások továbbra is meghatározott feltételek teljesítéséhez kötöttek, amelyek közül több elem változatlan maradt, ugyanakkor egyes területeken – például a talajvédelem, a talajlefedettség vagy a vetésváltás szabályozásában – módosítások léptek életbe.

Részletesen szólt a talajerózió elleni intézkedésekről, a szántóföldek minimális növényborítottságának követelményeiről, valamint a vetésváltásra vonatkozó előírásokról, amelyek a gazdaságok méretétől függően eltérő kötelezettségeket határoznak meg. Emellett ismertette a nem termelő területek arányára és a méhlegelők kialakítására vonatkozó szabályokat is, amelyek a következő években fokozatosan szigorodnak.

A szakmai program keretében Bartos Gergely, az Érsekújvári és Nyitrai járás falugazdásza is ismertette a gazdálkodókat érintő aktuális tudnivalókat.

Elsősorban a nem termelő területek kezelésével, kaszálásával és zúzásával kapcsolatos előírásokra hívta fel a figyelmet, kiemelve a fontos határidőket és a természetvédelmi szempontok betartásának jelentőségét.

Emellett hangsúlyozta a gazdálkodási tevékenységek megfelelő dokumentálásának fontosságát, valamint szólt a jogszabályok betartásához kapcsolódó szociális kondicionalitásról is, amely a támogatások igénybevételének egyik feltétele.

Pecsérke Andreas előadásában elsősorban az agrártámogatások aktuális helyzetéről és a következő évek várható változásairól adott áttekintést.

Rámutatott, hogy

a gazdálkodók számára a 2025–2026-os időszak még viszonylag kedvező feltételeket kínál, ám az új uniós agráridőszak 2028-tól jelentős átalakulást hozhat, várhatóan csökkenő támogatási kerettel és szigorodó feltételekkel.

Elmondta, hogy a jövőben mintegy 30–40 százalékkal kevesebb forrás állhat rendelkezésre, ami különösen a nagyobb gazdaságokat érintheti érzékenyen, miközben egyes támogatási formák megszűnhetnek vagy átalakulhatnak.

Az előadásban részletesen szólt az aktuális és közeljövőben megjelenő pályázati felhívásokról is, külön kitérve a fiatal gazdák támogatására, amely akár 100 ezer eurós támogatást biztosíthat a mezőgazdasági vállalkozás elindításához.

Ismertette a pályázat fő feltételeit, a beruházások elszámolásának szabályait, valamint a pontozási rendszer legfontosabb elemeit. Kiemelte, hogy a támogatás első részlete beruházásokra fordítható, míg a második részlet a vállalkozói terv teljesítését követően igényelhető.

Elhangzott az is, hogy a pályázatok benyújtása teljes egészében elektronikus úton történik, és a projektek megvalósítása után többéves fenntartási kötelezettség vonatkozik a nyertes gazdálkodókra.

A találkozó végén Bartos Gergely ismertette a feldolgozóipari pályázat legfontosabb tudnivalóit. Elmondta, hogy a támogatás kizárólag már működő feldolgozók vagy termelők számára érhető el, és a pályázók 20–40 százalékos önrésszel számolhatnak, a támogatási összeget pedig utólag, a beruházás megvalósítása után lehet igényelni.

Ezt követően Pecsérke Andreas a mezőgazdasági területek jogi rendezésének fontosságára hívta fel a gazdák figyelmét. Kiemelte, hogy a kifizető ügynökség a jövőben szigorúbban ellenőrizheti, hogy a gazdálkodók rendelkeznek-e a földhasználatot igazoló dokumentumokkal, ezért a falugazdász-hálózat mintaszerződésekkel és szakmai segítséggel igyekszik támogatni a gazdákat a szükséges jogviszonyok rendezésében.

A találkozó kiváló lehetőséget nyújtott a gazdáknak, hogy közvetlenül kapjanak gyakorlati tanácsokat és naprakész információkat a pályázatokról és jogi kötelezettségekről. Az eseményen a résztvevők között szétosztott mezőgazdasági segédnaptár pedig jelentősen megkönnyíti a tervezést és az adminisztrációt, így a mindennapi munkájukat is hatékonyabbá teszi.

A legközelebbi tavaszi gazdatalálkozók március 17-én Dunaszerdahelyen és Felsőszelin valósulnak meg.

