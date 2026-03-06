Uniós szóvivő: elfogadhatatlanok az ukrán elnök Orbán Viktornak címzett szavai

„Elfogadhatatlannak” minősítette Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek címzett szavait pénteken az Európai Bizottság illetékes szóvivője.

Olof Gill, a brüsszeli testület szokásos déli sajtótájékoztatóján kérdésre válaszolva kijelentette: „elfogadhatatlan” Volodimir Zelenszkij kijelentése.

„Az Európai Bizottság részéről egyértelművé tesszük, hogy az ilyen típusú nyelvezet nem elfogadható. Nem szabad fenyegetni az EU-tagállamokat” – fogalmazott.

A szóvivő elítélte továbbá a „gyújtó hatású retorikát”, bárki is használjon ilyet, és hangsúlyozta: az ilyen beszéd „nem előremutató, nem segíti” a helyzet megoldását, ami pedig – mint hangsúlyozta

– mindenkinek célja.

A Barátság kőolajvezeték újraindításának ügyében közölte: Brüsszel tárgyalásokat folytat a patthelyzet megoldására mindkét féllel.

„Célunk mindenkit megnyugtatni, visszafogni az erős szóhasználatot, és teljesíteni a közös célokat” – mondta a szóvivő, és hozzátette: az uniós bizottság azon dolgozik, és megtesz minden tőle telhetőt azért, hogy fokozza a nyomást Oroszországon az agresszió leállítása érdekében, valamint hogy Ukrajna megkapja a hitelt, és hogy az uniós tagállamok energiabiztonsága szavatolva legyen.

