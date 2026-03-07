A Világosság református egyházi műsor március 8-ai ajánlata

A Pátria rádióban vasárnap a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Jézus megfizeti a templomadót, 20. századi gályarab prédikátorok, Alsószőlős Nyitra leányegyháza.

Jézus a bontránkozás elkerülése miatt megfizeti a templomadót egy hal szájában talált ezüstpénzzel. A témáról Tóth Krisztián zsigárdi lelkipásztor szól igehirdetésében.

Korabeli dokumentumokból összeállított tárlattal és életrajzi adatok ismertetésével emlékezett meg a pozsonyi gyülekezet a 20. századi gályarab prédikátoraira. A riportban megszólt Buza Zsolt lelkipásztor, Brányik Károly és Csukás Zsolt, a zsidómentő lelkipásztorok leszármazottjai.

Ellátogatunk az alsószőlősi leányegyházközségbe, amelyet Nyitráról szolgál be Ficzere Tamás. A gyülekezet klasszicista stílusban emelt 250 férőhelyes templomát a közelmúltban újították fel.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

