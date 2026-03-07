Az SNS megtiltaná az aktív politikusok médiatulajdonlását

A Szlovák Nemzeti Párt (SNS) olyan törvényjavaslat előkészítését jelentette be, amely megtiltaná az aktív politikusoknak, hogy médiavállalatokban tulajdonrészt birtokoljanak, illetve azok végső kedvezményezettjei legyenek. A hírről a TASR hírügynökséget Zuzana Škopcová, az SNS elnökének irodavezetője tájékoztatta.

A párt állásfoglalása szerint a választási törvény módosításával összefüggésben a médiatulajdonlás kérdésével is foglalkozni kell.

„Az SNS meggyőződése, hogy a választási törvény változtatásai keretében a médiatulajdonlás kérdését is rendezni kell. A médiát nem birtokolhatják aktív politikusok. A törvényjavaslat lényege az lesz, hogy mindenkinek, aki indulni kíván a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának választásán, vagy közfunkciót szeretne betölteni, le kell mondania média-tulajdonrészéről”

– közölte az SNS.

A nemzetiek az olasz példára hivatkoznak. Mint emlékeztettek, Silvio Berlusconi, egykori olasz miniszterelnök Olaszországban kénytelen volt médiavállalatait más személyre átruházni.

A párt szlovákiai példát is említett: Boris Kollár, a Sme rodina elnöke több rádió tulajdonosa, amelyek bevétele az elmúlt években az SNS szerint közel 100 százalékkal nőtt.

„Elfogadhatatlan, hogy aktív politikus médiát birtokoljon vagy abban tulajdonrésze legyen”

– véli az SNS.

A párt álláspontja szerint a médiának egyenlő teret kell biztosítania az információk terjesztéséhez.

„A médiának apolitikusnak és pártatlannak kell lennie. Nem elfogadható, hogy olyan személy tulajdonában legyen, aki politikai párt tagja, annak elnöke, vagy bármilyen közfunkciót tölt be”

– tette hozzá az SNS.

