Távozik a párkányi Vadas igazgatója, új vezetőt keresnek a fürdő élére

Párkány városa pályázatot hirdetett a Vadas fürdőt működtető társaság ügyvezetői posztjára. A városi képviselő-testület elfogadta a kiválasztási eljárás alapelveit, és egyúttal létrehozta a pályázat lebonyolítását felügyelő bizottságot is.

A testület egyben megbízta Szabó Eugen polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételéről, biztosítsa a kiválasztási eljárás szervezési és adminisztratív lebonyolítását az elfogadott szabályok szerint, valamint terjessze a képviselő-testület elé a bizottság által javasolt személy kinevezését a Vadas Thermal Resort ügyvezetőjeként.

A fürdőt eddig irányító Hogenbuch Endre tizenkilenc éven át vezette a Vadas strandfürdőt. Tisztségéről május 31-i hatállyal mond le.

„A polgármesterrel abban állapodtunk meg, hogy addig irányítom a fürdőt, amíg be nem fejeződnek a főidény előkészületei”

– mondta. Hozzátette, hogy a vezetői posztról saját elhatározásából távozik.

Elismerte ugyanakkor, hogy döntésére közvetve hatással volt a tavalyi, amőba-incidens is, amely után a fürdő vezetését komoly bírálatok érték. Egyúttal visszautasította azt a feltételezést, hogy távozása mögött a városi főellenőr által végzett gazdasági vizsgálattól való félelem állna.

„A Vadas gazdálkodásával minden rendben van, a társaság helyzete stabil, és az ellenőrzés semmilyen komolyabb szabálytalanságot nem fog feltárni”

– fogalmazott.

