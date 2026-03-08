Fodor Attila: a szlovákiai magyar közoktatás jövője az iskolarendszer átgondolásán múlik

A Selye János Egyetemen rendezett konferencián – amelyről portálunkon már beszámoltunk – a történeti és identitásbeli kérdések mellett a szlovákiai magyar oktatás jövője is napirendre került. Az előadásokból egyértelműen kirajzolódott: a felvidéki magyar iskolarendszer előtt komoly szerkezeti és demográfiai kihívások állnak.

A témáról Fodor Attila, a komáromi Comenius Pedagógiai Intézet munkatársa tartott előadást, amelyben a szlovákiai magyar közoktatás helyzetét és a fejlesztés stratégiai kereteit vázolta fel.

Az előadó hangsúlyozta: az oktatási rendszert nem lehet önmagában vizsgálni, hiszen működését alapvetően meghatározza a társadalmi, gazdasági és demográfiai környezet. A felvidéki magyar közösség helyzete ebből a szempontból különösen összetett, hiszen a népességfogyás, a regionális gazdasági különbségek és a településszerkezet egyaránt közvetlen hatással vannak az iskolák működésére.

A társadalmi környezet meghatározza az oktatást

Fodor Attila öt olyan tényezőt emelt ki, amelyek alapvetően alakítják a szlovákiai magyar oktatás helyzetét: a kisebbségi jogállást, a gazdasági környezetet, a demográfiai folyamatokat, a településszerkezetet és a politikai szervezettséget.

A gazdasági különbségek például jelentős hatással vannak az iskolák működésére. A pozsonyi régió Európa leggazdagabb térségei közé tartozik, miközben Kelet-Szlovákia több járása a legszegényebbek között szerepel. Ez a különbség az oktatásban is megmutatkozik: egyes térségekben gyorsan növekszik a lakosság, máshol folyamatos a népességfogyás.

Példaként a Szenci járást említette, ahol tíz év alatt több mint negyven százalékkal nőtt a lakosság száma, miközben a magyarok aránya jelentősen csökkent. Az ilyen belső migrációs folyamatok közvetlenül befolyásolják az iskolák jövőjét is.

A szlovákiai magyarság településszerkezete szintén sajátos helyzetet teremt: a közösség jelentős része kis településeken él, ami megnehezíti a korszerű és fenntartható intézményrendszer működtetését.

Demográfiai fogyás és iskolarendszer

Az oktatási rendszer jövőjét alapvetően meghatározza a népesség alakulása. Fodor Attila rámutatott: a szlovákiai magyar közösség az elmúlt évtizedekben jelentős demográfiai csökkenést élt meg.

A Nyitra megyei adatok például azt mutatják, hogy az elmúlt években több járásban jelentősen csökkent a magyar iskolákba kerülő gyermekek száma. Komáromban mintegy 35 százalékos, a Vágsellyei járásban pedig közel 40 százalékos visszaesés mutatkozik a születésszámokban.

Ez az oktatási rendszer jövője szempontjából kulcskérdés, hiszen a csökkenő gyermeklétszám az iskolák fenntarthatóságát is veszélyezteti.

Drámai visszaesés a gimnáziumi tanulók számában

A középiskolai adatok még drámaibb képet mutatnak. Míg a kétezres évek közepén mintegy 6500–7000 magyar gimnazista tanult Szlovákiában, ma már alig több mint 3200 diák jár magyar gimnáziumba. Fodor Attila ezt szemléletes példával érzékeltette: ez nagyjából tíz dunaszerdahelyi gimnázium teljes diáklétszámának felel meg.

A számok jól mutatják, hogy a demográfiai csökkenés a középiskolai hálózatot is jelentősen érinti, ami hosszabb távon az intézményrendszer szerkezetének átgondolását is szükségessé teszi.

Nagy intézményrendszer, kevés gyermek

A szlovákiai magyar oktatás intézményrendszere ugyanakkor még mindig kiterjedt. A 2024–2025-ös tanév adatai szerint a magyar oktatási rendszerben több mint hatszáz intézmény működik, közel ötvenezer tanulóval.

A számok mögött azonban komoly aránytalanságok húzódnak meg. A magyar iskolák átlagosan jóval kisebbek, mint a szlovák intézmények.

„Tulajdonképpen kétszer annyi intézményünk van arányaiban, mint amennyi gyermekünk” – fogalmazott Fodor Attila, utalva arra, hogy az iskolarendszer szerkezete hosszabb távon átgondolásra szorul.

A helyzet ugyanakkor ellentmondásos: több mint háromszáz olyan település van, ahol élnek magyar gyerekek, mégsem működik magyar iskola. Ez azt jelenti, hogy a hálózat egyszerre tekinthető túl nagynak és hiányosnak.

A magyar gyerekek egy része szlovák iskolába jár – a magyar ovikat „felfalják” a szlovák gyerekek

Az előadás egyik figyelemre méltó része az oktatási statisztikák elemzése volt. A rendelkezésre álló adatok szerint a magyar nemzetiségű gyerekek egy része szlovák oktatási intézménybe jár.

Az óvodák esetében például száz magyar gyermekből körülbelül tizenkilenc szlovák intézményt választ, míg az alapiskolákban ez az arány körülbelül tizennégy százalék.

A magyar óvodákban ugyanakkor egyre több szlovák gyermek jelenik meg: az elmúlt években számuk több mint harminc százalékkal nőtt.

Fodor Attila szerint ez különösen a Pozsony környéki térségekben figyelhető meg, ahol a gyors lakosságnövekedés és a belső migráció jelentősen átalakítja az etnikai arányokat. „A magyar óvodáinkat gyakorlatilag felfalják” – fogalmazott szemléletesen az előadó.

Fél évvel többet jár iskolába egy magyar alapiskolás

A nemzetiségi oktatás sajátosságai közé tartozik, hogy a magyar tannyelvű iskolákban a diákok több órát teljesítenek, mint szlovák társaik, hiszen külön tanulják a magyar nyelvet és irodalmat, valamint a szlovák nyelvet is.

Fodor Attila egy szemléletes példával érzékeltette a különbséget: számításai szerint a többletórák miatt egy magyar diák a kilenc év alatt „valójában kilenc év és hat hónapot jár iskolába”, vagyis mintegy fél évvel többet tanul, mint egy szlovák tanuló.

A magasabb finanszírozás ezért – hangsúlyozta – nem kedvezmény, hanem a kétnyelvű oktatásból fakadó többletórák következménye.

Három pillérre épülő oktatási stratégia

Fodor Attila szerint a szlovákiai magyar oktatás jövőjét három alapvető pillérre kell építeni: az önkormányzatiságra, a fenntartható és egészséges iskolahálózatra, valamint az oktatás minőségére.

A minőség kérdése különösen aktuális, hiszen az oktatási reformok egyre inkább a teljesítményhez és az oktatás színvonalához kötik az állami támogatások egy részét.

Az előadó szerint az iskoláknak olyan intézményekké kell válniuk, amelyek képesek rugalmasan alkalmazkodni a változó körülményekhez, és innovatív módon reagálnak az új kihívásokra.

Fodor Attila úgy véli, a szlovákiai magyar közoktatás jövője azon múlik, hogy a közösség képes-e egyszerre megőrizni intézményeit, alkalmazkodni a demográfiai és társadalmi változásokhoz, valamint biztosítani az oktatás minőségét. Hangsúlyozta: a magyar iskola nemcsak oktatási intézmény, hanem a közösségi megmaradás egyik legfontosabb pillére is.

A konferencia nyitóelőadásai között a felvidéki magyarság sorsát formáló történelmi folyamatokról is szó esett. Az ehhez szorosan kapcsolódó, a kisebbségi lét tapasztalatait és a magyar-szlovák viszony előtt álló kihívásokat Szarka László történész elemezte, amelyről ITT írtunk bővebben.

Szalai Erika/Felvidék.ma