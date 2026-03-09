„A 250 éves Besztercebányai Egyházmegye jubileuma a Krisztus világosságában való életre hív”

A besztercebányai megyéspüspök, mons. Marián Chovanec a Besztercebányai Egyházmegye megalapításának 250. évfordulója alkalmából pásztorlevélben fordult a hívekhez és az egyházmegye területén élő minden polgárhoz. A levelet március 8-án, nagyböjt 3. vasárnapján, a szentmiséken a homília helyett olvasták fel.

A püspök szerint a jubileum nem csupán a múlt felidézését jelenti, hanem lehetőséget ad arra is, hogy újra tudatosítsuk Krisztus Egyházának jelentőségét és küldetését. Mint fogalmazott, az Egyház hivatása, hogy az embert az igazi boldogság és az üdvösség felé vezesse.

„Az Egyház sajátos küldetése nem politikai, gazdasági vagy szociális természetű, hanem vallási jellegű”

– hangsúlyozta levelében Marián Chovanec.

Hozzátette: az Egyház feladata, hogy az embert az igazsághoz, a közösséghez és a Krisztusban megvalósuló új élethez vezesse.

Szavai szerint

az Egyház segíti az embert abban, hogy felfedezze élete értelmét, a szeretet és a szolidaritás közösségét építi, és Isten kegyelme által alakítja, megszenteli az emberi életet.

A pásztorlevél felidézi az egyházmegye létrejöttének történelmi körülményeit is. A Besztercebányai Egyházmegye a Szepesi Egyházmegye és a Rozsnyói Egyházmegye mellett 1776. március 13-án jött létre VI. Piusz pápa döntése nyomán, Mária Terézia császárnő kezdeményezésére.

Az uralkodó célja az volt, hogy megerősítse a hívek lelkipásztori ellátását az akkori Magyar Királyság területén.

Az új egyházmegye első püspöke Berchtold Ferenc lett, aki Besztercebányára érkezése után hozzálátott az új egyházmegye életének alapjait megteremtő munkához.

A levél végén Marián Chovanec püspök atya arra szólítja fel a híveket, hogy

adjanak hálát Istennek az egyházmegye ajándékáért és mindazért a lelki jóért, amely az évszázadok során itt született.

Egyúttal arra is bátorítja őket, hogy életükkel tükrözzék vissza Krisztus „szelíd világosságát”.

A jubileumi ünnepség fő eseményét március 14-én 10 órakor tartják Xavéri Szent Ferenc-székesegyházban, Besztercebánya városában.

BN/Felvidék.ma/Tkkbs.sk