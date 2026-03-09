Home Kitekintő Jelenleg nincs Európában közvetlenül fenyegető olajellátási hiány
Jelenleg nincs Európában közvetlenül fenyegető olajellátási hiány

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Illusztráció (pixabay.com)

Jelenleg nincs Európában közvetlenül fenyegető olajellátási hiány, az Európai Bizottság szerint az uniós tagállamok rendelkeznek a szükséges vészhelyzeti készletekkel – közölte Anna-Kaisa Itkonen, a testület illetékes szóvivője újságírói kérdésre kedden Brüsszelben.

A szóvivő arra a felvetésre reagált, miszerint Délkelet-Európában már jóval a válság előtt megkezdték az olajtartalékok felszabadítását, ami helyi ellátási zavar veszélyére utalhat.

Anna-Kaisa Itkonen hangsúlyozta:

az uniós szabályok szerint minden tagállamnak 90 napra elegendő vészhelyzeti készlettel kell rendelkeznie. Tájékoztatása szerint ez azt jelenti, hogy valamennyi tagország 85-90 napra elegendő készlettel, illetve azzal egyenértékű mennyiséggel bír, beleértve Magyarországot és Szlovákiát is.

Hozzátette: e két ország jelezte ugyan bizonyos készletek felszabadítását, ez azonban nem áll összefüggésben a közel-keleti konfliktussal.

Kiemelte továbbá, hogy

a tagállamoknak értesíteniük kell az Európai Bizottságot, amikor ilyen készleteket bocsátanak piacra, jelenlegi ismereteik szerint azonban egyetlen tagállam sem tett ilyen bejelentést.

A szóvivő közölte: csütörtökön ülésezik az olajkoordinációs csoport, amely várhatóan átfogóbb képet ad majd a helyzetről. Megjegyezte ugyanakkor, hogy a kedden délután ülésező, a délkelet-európai térséggel foglalkozó energiauniós munkacsoport nem az olajellátással, hanem nyolc érintett tagállam részvételével a villamosenergia-árakkal foglalkozik.

Anna-Kaisa Itkonen beszámolt arról is, hogy a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatos tényfeltárás ügyében egyelőre nincs új fejlemény. Mint mondta, az Európai Bizottság továbbra is intenzív kapcsolatban áll az ukrán féllel és az érintett tagállamokkal, a munka folytatódik, és további részletekről később adnak tájékoztatást.

A közel-keleti konfliktus energiapiaci hatásairól szólva a szóvivő kijelentette:

az Európai Unió jelenleg kevésbé az ellátásbiztonság, inkább a magas energiaárak miatt aggódik. Hangsúlyozta, hogy az EU évek óta dolgozik energiafüggetlenségének és ellenállóképességének megerősítésén.

Elmondta: a diverzifikációs stratégiának köszönhetően a közel-keleti konfliktus közvetlen hatása rövid távon továbbra is korlátozott marad az energiapiacokon. Európa nettó energiaimportőrként ugyan erősen kitett a globális piacoknak, de felkészült a helyzet kezelésére – fogalmazott.

A szóvivő rámutatott: az unió gázellátása ma már jól diverzifikált, az egyetlen beszállítótól való függőség helyett vezetékes és cseppfolyósított földgázból (LNG) álló, több forrásra épülő rendszer működik. Hasonló a helyzet a kőolaj esetében is, ahol a diverzifikált ellátást stratégiai tartalékok egészítik ki. Hozzátette: az EU nem importál olajat vagy gázt Iránból, legnagyobb gázszállítói Norvégia és az Egyesült Államok.

Közölte azt is, hogy az Európai Bizottság szerdán mutatja be a Citizens Energy Package nevű csomagot, amely a tiszta energiákba és technológiákba irányuló beruházások felgyorsítását célozza. A kezdeményezés célja az importált fosszilis tüzelőanyagoktól való függőség csökkentése, az ipari növekedés ösztönzése, valamint a lakossági és vállalati energiaszámlák mérséklése – mondta.

MTI/Felvidék.ma

