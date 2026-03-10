Home Kitekintő Ajánlásokat fogadott el az uniós lakhatási válság megoldására az Európai Parlament
Kitekintő

Ajánlásokat fogadott el az uniós lakhatási válság megoldására az Európai Parlament

Felvidék.ma
Felvidék.ma

Plenáris ülésének keretében ajánlásokat fogadott el az Európai Parlament az uniós lakhatási válság megoldására, amelyben az EP-képviselők uniós kezdeményezésekre szólítanak fel, hogy az építkezések és felújítások támogatásával segítsék a növekvő árak és a lakáshiány problémájának enyhítését – tájékoztatott az uniós parlament kedden.

A 367 szavazattal, 166 ellenszavazat és 84 tartózkodás mellett Strasbourgban elfogadott ajánlás hangsúlyozza, hogy az Európai Bizottság megfizethető lakhatási terve külön forrásokat különítsen el a felújításra, a lakóépületek energiahatékonyságának javítására és az energiaszegénység elleni küzdelemre.

Az EP szerint minden új lakásnak meg kell felelnie a szigetelésre, az energiahatékonyságra és a levegőminőségre vonatkozó előírásoknak.

Az EP-képviselők azt kérik, hogy a készülő jogszabály teremtsen egyensúlyt a turizmus fejlesztése és a megfizethető lakhatáshoz való hozzáférés biztosítása között. A vonatkozó jogszabálynak uniós szintű közös célkitűzéseket kell meghatároznia, ugyanakkor rugalmasságot kell hagynia az uniós országok, régiók és helyi önkormányzatok számára ahhoz, hogy a sajátos területi realitásaikhoz és lakáspiacaikhoz igazított intézkedéseket tervezzenek és hajtsanak végre – fejtették ki.

Az EP-képviselők szeretnék, hogy az uniós városokban megfelelő arányban álljanak rendelkezésre állami és szociális lakások, hogy a rászorulók számára megfizethetőbbé és elérhetőbbé váljon a lakhatás. Elítélték a házak és lakások jogellenes elfoglalását, és szigorúbb intézkedéseket követeltek a tulajdonosok védelme érdekében. Sürgették ugyanakkor a tagállamokat, hogy

erősítsék a bérlők jogainak védelmét, biztosítva a tisztességes feltételeket és megakadályozva a bérleti díjak aránytalan emelését.

Az EP egyebek mellett adóintézkedéseket is szorgalmaz az alacsony és közepes jövedelmű háztartások támogatására, továbbá a magas regisztrációs adók jelentette akadályok felszámolására az első vásárlók számára, valamint olyan adófeltételek bevezetését, amelyek a hosszú távú bérleti díjakat megfizethetőbbé teszik.

A szavazást megelőző vita során elmondott felszólalásában Hölvényi György, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) európai parlamenti képviselője kijelentette: „a brüsszeli balliberális többség” pusztán szociális projektként tekint a lakhatásra, és ismét központosítani szeretne egy tagállami hatáskört.

Aggasztónak nevezte, hogy

számos országban a szociális lakhatás a tömeges migráció kezelésének eszköze lett,

ami azt jelenti, hogy a lakásra váró több mint egymillió európaival szemben gyakran „az illegális migránsok kerülnek a sor elejére”.

„Brüsszel politikai döntésekkel mondott le az olcsó energiáról. A háborús infláció és a hibás energiapolitika árát ma az európai családok fizetik meg. Nem meglepő, hogy ez nagyban hozzájárul a lakhatási válság erősödéséhez” – fogalmazott.

Közölte: Magyarország más utat választott, a GDP 5 százalékát fordítja család- és lakhatási támogatásra.

Mivel a lakhatás demográfiai és nemzetstratégiai kérdés, Magyarország célja, hogy minden család saját otthonhoz jusson

– hangoztatta.

„Megvédtünk félmillió családot a devizahitel-válságtól. Családtámogatásokkal félmillió házaspárt juttatunk saját otthonhoz. Végezetül, elsősorban a fiatalok, de mindenki első lakásvásárlását támogatjuk fix 3 százalékos hitellel a tavalyi esztendőtől” – fogalmazott Hölvényi.

Magyarország mindent megtesz, hogy ne a migrációval kelljen pótolni a népességet, és az energiaárakkal szembeni rezsivédelemről sem mond le. Mi a saját családjainkért felelünk és ezért őket támogatjuk. Magyarország így végzi el a házi feladatát – tette hozzá felszólalásában a KDNP EP-képviselője.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Székely szabadság napja – több száz tüntető követelt...

Az EP Európai Érdemrendet adományoz Volodimir Zelenszkij ukrán...

Trump: az iráni katonai konfliktus nagyon hamar véget...

Százezreket várnak a valaha volt legnagyobb Békemenetre

Európában tarthatatlan a migrációs helyzet

Hankó Balázs: a magyar szakképzés Európa harmadik legjobbja

Pintér Sándor: növelni kell a visegrádi országok és...

Jelenleg nincs Európában közvetlenül fenyegető olajellátási hiány

„El kell utasítani Volodimir Zelenszkij Orbán Viktornak címzett...

„Európa mindig Ukrajna mellett fog állni, bármi történjék...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma