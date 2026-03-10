Székely szabadság napja – több száz tüntető követelt autonómiát a Székelyföldnek Marosvásárhelyen

Székelyföld területi autonómiáját követelő petíciót fogadott el kedden Marosvásárhelyen, a Habsburg-ellenes székely szervezkedés vértanúinak obeliszkjénél a székely szabadság napja alkalmából tartott megemlékezésre és felvonulásra összegyűlt több száz tüntető.

A Románia kormányához és parlamentjéhez, valamint tájékoztatásul Nicusor Dan államfőhöz intézett kiáltványt Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke olvasta fel a Székely vértanúk emlékművénél tartott megemlékezésen, majd a jelenlévők közfelkiáltással elfogadták.

Ezután a résztvevők a Maros megyei prefektusi hivatal elé vonultak, ahol átnyújtották a dokumentumot az intézmény képviselőjének.

A kiáltványban kijelentik, hogy a jog és a demokrácia útját járva, egyhangúlag és ismételten követelik Székelyföld területi autonómiáját.

Rámutatnak, ez nem sérti Románia területi egységét és állami szuverenitását, a térségben élő román és más nemzetiségű polgárok érdekeit, és összhangban áll az ország alkotmányával.

MTI/Felvidék.ma