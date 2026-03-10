Home Kitekintő Székely szabadság napja – több száz tüntető követelt autonómiát a Székelyföldnek Marosvásárhelyen
Kitekintő

Székely szabadság napja – több száz tüntető követelt autonómiát a Székelyföldnek Marosvásárhelyen

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Illusztráció (szekelyfoldert.hu)

Székelyföld területi autonómiáját követelő petíciót fogadott el kedden Marosvásárhelyen, a Habsburg-ellenes székely szervezkedés vértanúinak obeliszkjénél a székely szabadság napja alkalmából tartott megemlékezésre és felvonulásra összegyűlt több száz tüntető.

A Románia kormányához és parlamentjéhez, valamint tájékoztatásul Nicusor Dan államfőhöz intézett kiáltványt Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke olvasta fel a Székely vértanúk emlékművénél tartott megemlékezésen, majd a jelenlévők közfelkiáltással elfogadták.

Ezután a résztvevők a Maros megyei prefektusi hivatal elé vonultak, ahol átnyújtották a dokumentumot az intézmény képviselőjének.

A kiáltványban kijelentik, hogy a jog és a demokrácia útját járva, egyhangúlag és ismételten követelik Székelyföld területi autonómiáját.

Rámutatnak, ez nem sérti Románia területi egységét és állami szuverenitását, a térségben élő román és más nemzetiségű polgárok érdekeit, és összhangban áll az ország alkotmányával.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Ajánlásokat fogadott el az uniós lakhatási válság megoldására...

Az EP Európai Érdemrendet adományoz Volodimir Zelenszkij ukrán...

Trump: az iráni katonai konfliktus nagyon hamar véget...

Százezreket várnak a valaha volt legnagyobb Békemenetre

Európában tarthatatlan a migrációs helyzet

Hankó Balázs: a magyar szakképzés Európa harmadik legjobbja

Pintér Sándor: növelni kell a visegrádi országok és...

Jelenleg nincs Európában közvetlenül fenyegető olajellátási hiány

„El kell utasítani Volodimir Zelenszkij Orbán Viktornak címzett...

„Európa mindig Ukrajna mellett fog állni, bármi történjék...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma