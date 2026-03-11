Felvidéki magyar fiatalok jelentkezését várják az érettségi-felvételi előkészítő képzésre

Megjelent a Külgazdasági és Külügyminisztérium 2026/2027-es tanévre szóló ösztöndíjpályázata a külhoni magyarok érettségi-felvételi előkészítő képzésére. A felhívás felvidéki magyar nemzetiségű fiataloknak szól, akik magyarországi felsőoktatási intézményben szeretnék folytatni tanulmányaikat alap- vagy osztatlan képzésben.

A pályázat célja, hogy emelt szintű érettségi előkészítést nyújtson azoknak a határon túli magyar fiataloknak, akik középiskolai végzettséggel rendelkeznek, és a későbbiekben magyarországi egyetemen vagy főiskolán tanulnának tovább. A program különösen azokat a szakokat támogatja, amelyek a szülőföldön magyar nyelven nem elérhetők.

A képzés időtartama 10 hónap, 2026 szeptemberétől 2027 júniusáig tart. A nyertes pályázók havi 45 ezer forintos ösztöndíjban részesülnek, emellett ingyenes szaktárgyi és vagy magyar nyelvi képzést, ingyenes tankönyvet, szállást, diákigazolványt és TAJ-szám jogosultságot kapnak. A tervezett felvidéki ösztöndíjas keretszám 14 fő.

Pályázni minden olyan, 2027 szeptemberében induló magyarországi alap- vagy osztatlan, nappali munkarendű, állami ösztöndíjas képzési szakra lehet, amely szerepel a kiírás mellékletében. A jelentkezéskor egy szakot kell megjelölni, az ösztöndíj elnyerése esetén pedig az ahhoz tartozó két felvételi-érettségi tárgyból, valamint szükség esetén magyar nyelvből folyik majd a felkészítés.

A pályázat elektronikus úton nyújtható be ezen a felületen.

A beadási határidő 2026. július 30., 12.00 óra.

A pályázathoz több dokumentumot is csatolni kell, köztük az aláírt nyilatkozatot, az úti okmány és az állandó lakóhelyet igazoló okmány másolatát, a középiskolai bizonyítványokat, valamint a magyar nemzetiséget igazoló dokumentumot. A kiírás szerint a szlovák állampolgárok esetében az aláírt egészségügyi nyilatkozat feltöltése opcionális, ugyanakkor a szervezők külön is felhívták a figyelmet arra, hogy az EU-s állampolgár pályázók ezt a nyilatkozatot gondosan tanulmányozzák át, és aláírás után töltsék fel pályázatukhoz.

Fontos tudnivaló az is, hogy a jelentkezésnek nem akadálya, ha a pályázó közben a 2026-os általános felsőoktatási felvételi eljárásban is beadta jelentkezését valamely felsőoktatási intézménybe. Ha mindkét helyre felvételt nyer, maga döntheti el, hogy az előkészítő képzést vagy a felsőoktatási tanulmányokat kezdi meg a 2026/2027-es tanévben, erről azonban 2026. augusztus 14-ig tájékoztatnia kell a szervezőket.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket és a hiánypótláshoz szükséges dokumentumokat a htmelokeszito@mdakft.hu e-mail-címre várják.

SZE/Felvidék.ma