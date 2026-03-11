Várják a borokat az ISTERVINUM 2026 Dél-Szlovákiai Borvidéki Borversenyre

A dunaszerdahelyi Salve Vini Europe Polgári Társulás az idei esztendőben is megszervezi az ISTERVINUM 2026 Dél-szlovákiai Borvidéki Borversenyt. A versenyre március 20-ig várják a a megmérettetésre szánt bormintákat.

Mint a szervezők kifejtették,

a borverseny célja a Duna, Vág és Garam folyók mentén elterülő dél-szlovákiai borvidék borkultúrájának, valamint az itt készült borok piacszervezésének és értékesítésének támogatása.

Hozzátették, ennek szellemében Dunaszerdahely város vezetősége a Dunaszerdahely Város Bora címet ajánlja fel a borverseny támogatására abban a reményben, hogy a jövőben ehhez a példaértékű törekvéshez más városok is csatlakozni fognak.

A versenyre kizárólag a dél-szlovákiai borvidékről származó szőlőből készített bor nevezhető. A versenyben azok a bortermelők vehetnek részt, akik legalább 100 liter borral, vagy palackos bor esetén legalább 120 palackkal rendelkeznek. Termelőnként maximum 10 borminta nevezhető – fogalmaznak a szervezők.

A versenyre online nevezési lap kitöltésével lehet jelentkezni március 20-án, éjfélig.

A nevezési lap ITT érhető el.

A beérkező bormintákat szakmai zsűri fogja értékelni. A bírálóbizottság elnöke ing. Ďörď László, PhD., a Nyitrai SZME Kertészeti és Tájépítészeti Fakultás végzőse, nemzetközi borbíró (Danube Wine Challenge, Vinagora, Oenoforum), a Szlovákiai Szőlészek és Borászok Szövetségének elnökségi tagja.

Az ISTERVINUM borverseny bormintáinak kiértékelése április 10-én a dunaszerdahelyi MOL Aréna épületében valósul meg. Az ünnepélyes eredményhirdetésre a Szent György-napi gálaesten kerül sor április 24-én.

További részletek ITT olvashatóak.

PP/Felvidék.ma