A Slovnaft szabályozni fogja az üzemanyagárakat – közölte a kormányfő

A következő öt napban a Slovnaft szabályozni fogja az üzemanyagárakat. Ezt követően a vállalat képviselői ismét egyeztetnek a kormánnyal, értékelik az iráni katonai konfliktussal és a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatos helyzetet, és megállapodnak a további lépésekről – közölte Robert Fico (Smer-SD) miniszterelnök a szerdai kormányülés után, amelyen Peter Pellegrini köztársasági elnök és a Slovnaft képviselői vettek részt. Közölte, a kormány azt akarja elérni, hogy olcsóbb legyen az üzemanyag, mint Ausztriában, és az árak hasonlók legyenek, mint a többi V4-országban.

Fico szerint hatalmas nyomás nehezedik a Slovnaftra.

„Most azon kell gondolkodnunk, mit fogunk tenni. Megállapodtunk abban, hogy a Slovnaft öt napig szabályozni fogja az árakat. Ez azt jelenti, hogy ma, azaz szerdán, csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap. Hétfőn vagy kedden újra találkozunk. Meglátjuk, hogyan alakul addig a katonai konfliktus, mi a helyzet a Hormuzi-szorosban, és mi lesz a Barátság kőolajvezetékkel. Aztán megvitatjuk, milyen további lépéseket teszünk”

– mondta a miniszterelnök, és hozzátette, a Slovnaft képviselőinek tájékoztatása szerint 11 tartálynyi olajat vásároltak, amit Szlovákiában fognak feldolgozni.

„Arról tájékoztattak, hogy a hétvégén a Slovnaft megkezdte a kőolaj átvételét (az Állami Tartalékalapból – a TASR megjegyzése), és a feldolgozást. Ma a kormányülésen arról tárgyaltunk, mi a helyzet az árak alakulásával”

– jelentette ki a kormányfő.

„A kormány kötelessége gondoskodni arról, hogy Szlovákiában olcsóbb legyen az üzemanyag, mint Ausztriában, és hasonló legyen, mint a V4-országokban. A magyarországi helyzet más, ott választási kampány van, ezért bizonyos dolgokat nehéz felmérni. Bennünket az érdekel, hogy a hazai benzin- és gázolajárak hasonlók legyenek, mint a többi országban”

– magyarázta.

Közölte, hogy az Európai Bizottság elnöke kedden (március 10.) megerősítette neki, hogy Szlovákiának joga van az orosz olajhoz.

„Először is ez az Európai Unió hatóságainak döntése. Másodszor, azt mondta, javítsuk meg a vezetéket, indítsuk be az olajszállítást, és vegyük le a napirendről ezt a témát, mert felkavarja az indulatokat. Természetes, hogy ez indulatokat kavar. Hogyan legyek nyugodt, amikor azt látom, ahogy Zelenszkij árt nekünk? Indulatokat szít. Vagyis ezt nagyon racionálisan látja a bizottság elnöke”

– tette hozzá a miniszterelnök.

TASR/Felvidék.ma