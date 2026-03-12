Home Itt és Most Csökkent a sörértékesítés a Prazdroj vállalatnál Szlovákiában
Csökkent a sörértékesítés a Prazdroj vállalatnál Szlovákiában

Illusztrációs felvétel (Fotó: pixabay)

A Plzeňský Prazdroj Slovensko elnevezésű vállalat tavaly enyhe visszaesést könyvelt el a sörértékesítésben: az eladások két százalékkal csökkentek, a vállalat összesen 1,7 millió hektoliter sört értékesített. A cég a mai napon közölte, hogy az eredményeket jelentős mértékben az időjárás alakulása befolyásolta.

A vállalat szerint a nyári szezon ingadozó időjárása különösen érzékenyen érintette a csapolt sörök piacát. Ebben a szegmensben az értékesítés éves összevetésben hat százalékkal esett vissza. A cég a alkoholmentes sörök kategóriájában is csökkenést tapasztalt, miközben a palackozott és dobozos sörök eladásai a 2024-es évhez képest stabilak maradtak.

„A nyári szezon instabil időjárása mellett egy másik tényező is hatással volt a sörértékesítésre. A szlovákiai fogyasztók tavaly takarékosabbá váltak”

– mondta Martin Grygařík, a Plzeňský Prazdroj Slovensko kereskedelmi igazgatója.

A vállalat jelenleg 530 alkalmazottat foglalkoztat.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk

