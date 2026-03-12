Mindenkinek tudnia kellene, hol van a legnagyobb biztonságban földrengéskor…

Mindenkinek tudnia kellene, hol vannak a legbiztonságosabb helyek a házban, a munkahelyen vagy az iskolában – közölte a közösségi hálón a Szlovák Vöröskereszt (SČK), egyben tájékoztatva arról, hol lehetnek az emberek a legnagyobb biztonságban egy földrengés során.

Ha egy épületben tartózkodunk, térdeljünk le, védjük a fejünket és a nyakunkat, és kapaszkodjanak meg egy szilárd tárgyban. „Ha van a közelben egy masszív asztal, bújjanak alá, és kapaszkodjanak meg az asztal lábában” – fogalmaztak, hozzátette, ha éppen az ágyban fekszünk, maradjunk ott, és védjük a fejünket egy párnával. Nem kell futni sehova.

Földrengéskor ne tartózkodjunk az ablak közelében, menjünk távolabb a nagyobb üvegfelületektől, a külső falaktól és a nehéz, vagy instabil tárgyaktól. Nem ajánlott nehéz tárgyak, polcok, fali képek alatt, vagy olyan bútorok közelében állni, amelyek eldőlhetnek.

„Aki kint tartózkodik, menjen nyílt területre, távol az épületektől, a fáktól, az utcai lámpáktól, az elektromos vezetékektől” – tanácsolja a Vöröskereszt. Ha autóban ülünk, álljunk meg biztonságos helyen, távol a hidaktól, az alagutaktól, az oszlopoktól és az elektromos vezetékektől, és maradjunk az autóban, amíg a rengés meg nem szűnik.

Ha földrengés van, ne használjuk a liftet, és soha ne menjünk be megrongálódott épületbe. A Vöröskereszt arra figyelmeztet, hogy az utórengések is veszélyesek lehetnek.

TASR/Felvidék.ma