Orbán Viktor: tárgyalni akarunk és meg akarjuk nézni a vezetéket, Zelenszkij zsarolását visszautasítjuk

Egy világméretű energiaválság küszöbén Zelenszkij elnök nem zsarolhatja tovább Magyarországot az olajblokáddal – közölte a miniszterelnök csütörtökön a Facebook-oldalán.

Az Orbán Viktor közösségi oldalán közzétett videóban a miniszterelnök Czepek Gáborral, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkárával beszélt, aki a magyar delegáció tagjaként megérkezett Kijevbe, hogy a Barátság kőolajvezetékről tárgyaljon. Az államtitkár Orbán Viktor kérdésre elmondta, hogy jól vannak, az útjuk a körülményekhez képest jó volt, egy nagykövetségi épületben, biztonságos körülmények között vannak.

Arra a kérdésre, hogy „útközben nem zargatták-e őket”, Czepek Gábor azt válaszolta, hogy „nem, a körülményekhez képest jól haladtunk, 14 óra volt az út, de fennakadás nem volt”.

Orbán Viktor azt kérte az államtitkártól, hogy próbáljanak kapcsolatba lépni az energetikáért felelős kormányzati szervekkel.

„Tehát hiába mondják, hogy nem vagyunk itt, meg nem vagyunk ott, minden nap legalább egyszer vagy kétszer újra és újra be kell jelentkezni, de a másik fontos dolog, hogy nekünk dokumentálnunk kell, hogy mi akartunk velük tárgyalni, meg akartuk nézni, velük együtt akartuk megoldani a helyzetet, nem konfliktust keresünk, hanem megoldást, és ebben akarunk nekik segíteni” – fogalmazott Orbán Viktor.

Hozzátette, hogy ha nem járnának sikerrel, és nem tudnak az ukránokkal beszélni, akkor kérjenek engedélyt arra, hogy odamehessenek a helyszínre.

Czepek Gábor erre azt mondta, hogy szerinte előrelépést jelenthet, hogy csütörtökön az amerikai ügyvivővel és EU-diplomatákkal folyamatos tárgyalásban lesz a delegáció, ugyanis ez nemcsak magyar helyzet, hanem régiós meg európai helyzet is, és ez a diplomáciai tárgyalássorozat is rákényszeríti majd az ukránokat, hogy reagáljanak.

Orbán Viktor úgy reagált, hogy „abszurd dolog”, hogy ott vagyunk Kijevben, ahol mindenkivel lehet tárgyalni, csak az ukránokkal nem.

MTI/Felvidék.ma