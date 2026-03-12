Ünnepi pillanat Csábon: leleplezik Mikszáth Kálmán egész alakos szobrát

Csáb különleges, kulturális jelentőségű eseményre készül: március 15-én ünnepi megemlékezés és egyben egy új alkotás leleplezése várja a közösséget. A Csemadok Csábi Alapszervezete, Csáb község és a Csábi Alapiskola közös szervezésében megrendezett program nemcsak a nemzeti ünnephez kapcsolódik, hanem a palóc vidék legnagyobb mesemondójának állít maradandó emléket.

Az ünnepség egyik legfontosabb pillanata kétségkívül Mikszáth Kálmán egész alakos szobrának leleplezése, amely Balga László legújabb alkotásaként gazdagítja majd a települést. A szobor a BGA és a Magyar Kormány támogatásával készülhetett el, és méltó tisztelgés a „nagy palóc mesemondó” előtt néhány kilométerre szülőfalujától, aki műveivel és személyiségével máig meghatározó alakja a magyar irodalomnak.

A szoboravatáson Németh Zita, a szklabonyai Mikszáth Kálmán Emlékház munkatársa idézi fel az író életét, örökségét és a palóc tájhoz fűződő különleges kapcsolatát.

A rendezvény egyben az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 178. évfordulójának méltó megünneplése is. A program több helyszínen zajlik majd: a Mikszáth utca eleje, a Petőfi-szobor a templom mellett, a Szeder park az alapiskola mellett.

A koszorúzással egybekötött megemlékezés méltó keretet ad annak, hogy a közösség egyszerre hajtson fejet a szabadságharc hősei és a magyar irodalom egyik legnagyobb alakja előtt.

A műsorban fellépnek a Csábi Alapiskola és a Csábi Művészeti Alapiskola diákjai, a Szeder Kórus, s a község lakosai is.

A március 15-i megemlékezés és Mikszáth szobrának leleplezése egyszerre kínál alkalmat a tiszteletadásra és a közösség együttlétére, amelyhez mindenkit szeretettel hívnak.

Aki teheti, ne hagyja ki: ritka alkalom, hogy a palóc vidék szülötte ilyen módon „hazatérjen” közénk.

Zaťko Ervin/Felvidék.ma