Csalók hívogatják az embereket, pénz kérnek tőlük – figyelmeztet az ÚVZ

Csalók hívogatják telefonon az embereket – figyelmeztet a Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ). Ismeretlen személyek a Közegészségügyi Hivatal munkatársának adják ki magukat.

Készpénzt kérnek a hívott felektől, és azt mondják, hogy egy megbeszélt helyen, vagy közvetlenül a felhívott személy lakásában veszik át a pénzt – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Daša Račková, a Közegészségügyi Hivatal szóvivője.

„Felhívjuk a figyelmet, hogy a Közegészségügyi Hivatal munkatársai soha nem kérnek készpénzt a lakosságtól sem telefonon, sem személyesen, és ilyen okból nem keresik fel az embereket az otthonukban”

– mondta a szóvivő, és felszólította a nyilvánosságot, hogy aki ilyen telefonhívást kap, soha ne adjon pénzt, ne adja meg a személyes adatait, hanem azonnal jelentse az esetet a rendőrségnek.

