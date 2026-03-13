Home Itt és Most Korlátozni akarja az SNS a parlamenti képviselők szolgálati nyugdíját
Itt és Most

Korlátozni akarja az SNS a parlamenti képviselők szolgálati nyugdíját

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: TASR

Az SNS el akarja érni, hogy az a parlamenti képviselő, aki szolgálati nyugdíjra jogosult, mandátumának ideje alatt csak minimálnyugdíjat kapjon – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Zuzana Škopcová, a pártelnök irodájának igazgatója.

„Meggyőződésünk, hogy a javaslatot az ellenzék és a kormánypártok is támogatni fogják, beleértve azokat is mindkét oldalról, akiket közvetlenül érint” – tette hozzá Škopcová.

Az SNS arra a törvényre hivatkozik, amely előírja, hogy a parlamenti képviselői mandátumot szerző polgármesterek és megyeelnökök csak minimálbért kaphatnak az utóbbi funkciójuk után.

„A parlamenti képviselők jelenlegi fizetései mellett elképzelhetetlennek tartjuk, hogy még a több ezer eurós szolgálati nyugdíjukat is felvegyék, és más szabályok vonatkozzanak rájuk, mint a polgármesterekre és a megyeelnökökre” – zárta Škopcová.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Fico közzétette a Zelenszkijnek írt levelet, a pártok...

Mindenkinek tudnia kellene, hol van a legnagyobb biztonságban...

Életének 80. esztendejében elhunyt Z. Urbán Aladár

Több szlovákiai bíróságon volt bombariadó

Március 18-tól kihelyezett iroda segíti a galántai Samsungban...

Csökkent a sörértékesítés a Prazdroj vállalatnál Szlovákiában

Nemzetközi konferencia Pozsonyban: a madarak védelméről tanácskoztak a...

Ma 4785 végzős ír matematikából írásbeli érettségit

A vendéglátásban nőttek leginkább a bérek januárban

A Slovnaft szabályozni fogja az üzemanyagárakat – közölte...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma