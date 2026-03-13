Korlátozni akarja az SNS a parlamenti képviselők szolgálati nyugdíját

Az SNS el akarja érni, hogy az a parlamenti képviselő, aki szolgálati nyugdíjra jogosult, mandátumának ideje alatt csak minimálnyugdíjat kapjon – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Zuzana Škopcová, a pártelnök irodájának igazgatója.

„Meggyőződésünk, hogy a javaslatot az ellenzék és a kormánypártok is támogatni fogják, beleértve azokat is mindkét oldalról, akiket közvetlenül érint” – tette hozzá Škopcová.

Az SNS arra a törvényre hivatkozik, amely előírja, hogy a parlamenti képviselői mandátumot szerző polgármesterek és megyeelnökök csak minimálbért kaphatnak az utóbbi funkciójuk után.

„A parlamenti képviselők jelenlegi fizetései mellett elképzelhetetlennek tartjuk, hogy még a több ezer eurós szolgálati nyugdíjukat is felvegyék, és más szabályok vonatkozzanak rájuk, mint a polgármesterekre és a megyeelnökökre” – zárta Škopcová.

TASR/Felvidék.ma