„Itt az idő, hogy összefogjunk, és együtt, közösen védjük meg az elmúlt másfél évtized nemzetpolitikai eredményeit”

Sorsunk ma egyetlen döntésen múlik. Itt az idő hát, hogy mi, magyarok újra összefogjunk, és együtt, közösen védjük meg az elmúlt másfél évtized nemzetpolitikai eredményeit – írta Orbán Viktor miniszterelnök a határon túli magyaroknak március 15. alkalmából küldött levelében.

A kormányfő úgy fogalmazott: 1848 tavaszán remény költözött a szívekbe. A birodalmi központból kapott parancsok helyett felcsillant a magunk választotta jövő lehetősége. Újból felragyogott a horizonton annak a gazdag és erős országnak a csillaga, melynek fénye 322 évvel korábban hunyt ki a mohácsi csatamezőn – olvasható az MTI-hez is eljuttatott levélben.

„Ahogy 1848-49-ben, úgy most is vannak, akik ellenünk törnek. Fenyegethetnek bennünket akár nyílt háborús, pénzügyi zsarolásokkal, akár létfontosságú vezetékek elzárásával, mi nem engedünk sem nekik, sem fizetett bábjaiknak, ahogyan megálljt parancsolunk azoknak is, akik el akarják venni a határon túli testvéreink szavazati jogát” – rögzítette a miniszterelnök.

„Segítsük és óvjuk az akaratuk ellenére könyörtelen háború poklába került honfitársainkat, és folytassuk a nemzetépítés határokon átívelő munkáját, hogy a magyar név megint szép lehessen Szabadkától Dunaszerdahelyig, Lendvától Beregszászig, Montréaltól Kézdivásárhelyig” – olvasható a levélben.

Legyen béke, szabadság és egyetértés! – zárta a határon túli magyaroknak írt levelét Orbán Viktor.

