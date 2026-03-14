Szili Katalin Ipolyságon: legyen béke, legyen szabadság és legyen nemzeti egyetértés
Szili Katalin Ipolyságon: legyen béke, legyen szabadság és legyen nemzeti egyetértés

Pásztor Péter
(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A hagyományokhoz hűen idén is a köztemetőben lévő Megbékélés kapujánál emlékeztek Ipolyságon nemzeti ünnepünk alkalmával. A március 14-ei megemlékezésen egyperces néma csenddel tisztelegtek a csütörtökön elhunyt Z. Urbán Aladár, a város díszpolgára emléke előtt.

A tavaszi napsütésben a helyi magyar tanintézmények tehetséges diákjai adtak kultúrprogramot. Az ipolysági megemlékezés főszónoka dr. Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó volt.

„Nemcsak azért tartozunk felelősséggel, ami van, hanem azért is felelősséggel tartozunk, ami lesz, ami lehet” – kezdte ünnepi beszédét a miniszterelnöki főtanácsadó. Hozzátette, minden március 15-én a jelenbe hívjuk a múltat, emlékezünk egy történelmi időre, mely lehetőséget biztosít arra, hogy átértékeljük jelen helyzetünket.

A továbbiakban áttekintette a 21. század második negyedszázadának küszöbén minket érintő veszélyeket, problémákat. A mai idők próbára teszik közösségeinket – reflektált minderre az ipolysági köztemetőben.

Különleges időket élünk, s a kihívásokkal teli időkre valóban különleges válaszokat kell adnunk – szögezte le.  Az 1848-as események legfőbb üzenetének a szabadságot és a bátorságot nevezte. A szabadságunk napjainkban is megkérdőjeleződött a világ kihívásai miatt.

„A szabadság az önálló döntéshozatalt is jelenti a béke és a biztonság megteremtése mentén”

– fogalmazott beszédében. Kitért a közösségi felelősségvállalás fontosságára.

„Számunkra a legfontosabb a béke, ami megteremti a szabadságunk megélését, s megteremti annak a lehetőségét, hogy gyermekeink biztonságban nőhessenek fel” – húzta alá Szili Katalin.

Legyen béke, legyen szabadság és legyen nemzeti egyetértés, ez is 1848 üzenete, jegyezte meg.

A miniszterelnöki főtanácsadó külön megköszönte, hogy az Ipoly szlovákiai oldalán élők vállalják magyarságukat, a magyar kultúrát és a magyar oktatást. Ezzel teremtik meg a közösség jövőjét.

A nemzeti együvé tartozás a felelősségvállalás mellett a közösségeink jövőjét szolgálja – zárta gondolatait Ipolyságon.

Dr. Szili Katalin a Felvidék.ma kérdésére elmondta: „Nemzeti ünnepeinken megpróbáljuk azokat a tanulságokat felemlíteni  és megszívlelni, melyeket 1848 márciusa üzen. A szabadságvágy és a szuverén döntés melletti kiállás már a bátorságot jelzi. Mindkettő, a szabadság és a bátorság fontos hozadéka 1848-nak.”

Továbbá jelezte: „Mai világunk embert próbáló kiállást kíván tőlünk, hogy megőrizzük mindazt, amit az elmúlt tizenhat évben nemzetegyesítésben el tudtunk érni.

A szirének hangjainak ellenállva továbbra is arra kell figyelnünk, hogy békét és biztonságot tudjunk adni a magyar nemzetnek.”

Az ipolysági megemlékezés a tisztelet koszorúinak elhelyezésével zárult.

Pásztor Péter/Felvidék.ma

