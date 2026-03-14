Ünnepi műsorokkal készülnek a közmédia rádiócsatornái március 15-re

A közmédia rádiócsatornái tematikus adásokkal emlékeznek meg a nemzeti ünnepről. A műsorok a történelem, az irodalom és a személyes történetek segítségével idézik fel a szabadságharc eszméit és a nemzeti ünnep jelentőségét.

A Kossuth Rádió március 15-én egész nap az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeit, hőseit és szellemiségét felidéző adásokkal várja hallgatóit. Az ünnepi műsorfolyamot hajnalban Petőfi Sándor Nemzeti dal című költeménye nyitja, amely egy archív felvételről Sinkovits Imre színművész előadásában szól.

A vers a délelőtt során több alkalommal is elhangzik, majd Mécs Károly tolmácsolásában is felidézik a forradalom ikonikus költeményét. A 9:05-kor kezdődő 30 perc alatt a Föld körül című műsorból megtudhatják, miként emlékeznek meg a világ különböző pontjain március 15-éről, majd 10 órától római katolikus szentmisét közvetít a rádió a dusnoki Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok templomából; a misét Tomaskovity Szabolcs plébános celebrálja.

13 órától élő, ünnepi műsorral jelentkezik a Kossuth Rádió, amelyben a nemzeti ünnep eseményeiről tudósítanak, valamint hallhatják a miniszterelnök ünnepi beszédét is. A nap további műsorai is az emlékezéshez kapcsolódnak, 15 órától a Nagyítás című műsor a Kossuth-kultuszt járja körül, bemutatva,

miként alakult ki és él tovább Kossuth Lajos tisztelete a magyar emlékezetben, 15:30-tól a Kívánságkosár az ünnephez illeszkedő összeállítással jelentkezik, 17 óra után pedig a Kitüntetettek című műsor mutatja be az állami elismerésben részesülőket.

Március 15-éhez kapcsolódó témákkal várja a hallgatókat 18:30-tól az Irodalmi újság is, ezt követően a Családok, történetek című műsor mutat be olyan embereket és közösségeket, akik a történelmi hagyományok ápolásával őrzik a forradalom emlékét. A Rádiószínház esti előadása is kapcsolódik a nemzeti ünnephez, 21:30-tól Ambrus Lajos Eldorádó című regényének adaptációja hallható. A történet az 1848–49-es szabadságharc reményteli időszakában, majd az azt követő években játszódik, és személyes sorsokon keresztül idézi fel a korszak hangulatát.

A Bartók Rádióban március 15-én a teljes napi műsorrendben kiemelt helyet kap a magyar zene. A Hang-fogó 6:05-től magyar szerzők műveivel indítja a napot: többek között Rózsavölgyi Márk, Dohnányi Ernő, Bartók Béla, Kodály Zoltán, Liszt Ferenc és Erkel Ferenc kompozíciói hangzanak el, valamint felcsendül Bartók ritkán hallható Kossuth-szimfóniája is.

10:30-tól a Fanfár című fúvószenei műsor vendége Szokolay Dongó Balázs népzenész, aki a népi furulya, a tilinkó és a magyar duda világába enged bepillantást, s a stúdióban meg is szólaltatja ezeket a különleges hangszereket.

12:35-től a Bravissimo! a világ hangversenytermeinek koncertjeiből válogat, a műsorban egyebek mellett Erkel, Rózsavölgyi, Mosonyi, Bartók, Kodály és Lajtha művei hallhatók. 16 órától a Lemezelő vendége Sebestyén Márta népdalénekes, aki legkedvesebb felvételeit hozza el a hallgatóknak. 17:30-tól a Zenei találkozásokban többek között Erkel Ferenc Bánk bán című operájának egyik áriája és Liszt Ferenc Mazeppa című művének változatai szólalnak meg, 18:30-tól pedig a Muzsikuslegendákban a közelmúltban elhunyt Vásáry Tamás zongoraművész és karmester pályáját felidéző műsort hallhatják újra.

A Dankó Rádió március 15-én a magyar zenei hagyományokon és személyes történeteken keresztül idézi fel a szabadságharc emlékét. A 6 órakor kezdődő Jó pihenést! vendége Barabás Botond, Jászai Mari-díjas színész, a Szolnoki Szigligeti Színház igazgatója lesz, aki pályájáról és a hazaszeretet jelentőségéről beszél. 10 órától a Pátria – Visszhang című műsor az 1848-49-es forradalom és szabadságharc zenei emlékeiből válogat: többek között a Kossuth-nóta különböző változatai, verbunkos felvételek és a szolnoki csata egyik résztvevőjének visszaemlékezése is elhangzik.

A Túl az Óperencián című műsor 18 órától az 1988-ban bemutatott A költő visszatér című rockoperával foglalkozik. A Petőfi legendájának és az 1848-49-es forradalomnak emléket állító színpadi mű ismert és kevésbé ismert dallamai is felcsendülnek.

Az ünnephez kapcsolódik a Családunk nótái is, 19 órától a hallgatói történetek és ismert dallamok – köztük a Bánk bán Hazám, hazám áriája és a magyar operettirodalom egyik legismertebb hazafias dala, a Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország – idézik fel a hazaszeretet zenei emlékeit.

A Szakcsi Rádió március 15-én 20 órától tűzi műsorára Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák, valamint a Modern Art Orchestra közös nagyszabású koncertjét, amelyet Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából adtak.

A Petőfi Rádióban március 15-én az Élet.Stílus című műsor történész vendége a korabeli öltözködésről és az emberek mindennapjairól mesél a Befordultam a konyhára című műsor „asztalára” pedig a kor népszerű ételei kerülnek. A Pihen a komp című műsor a nemzeti ünnep alkalmából az egész országot összeköti: a hallgatók szeretteiknek küldött üzenetei hangzanak el.

A Kultúrfitnesz vendége Szarka Gyula, Kossuth-díjas énekes, gitáros, zeneszerző lesz, aki a Várkert Bazárban hamarosan bemutatkozó Petőfi dicsérete című darabjáról beszél, továbbá részleteket tudhatnak meg a műsorban a magyar népdalokat és a magyar identitást népszerűsítő Éneklő Nemzet című kezdeményezésről Balatoni Katalin miniszterelnöki biztostól.

A Csukás Meserádió szintén tematikus esti műsorral készül. Március 15-én 19 órától az Esti mese – Csillagok esti mesefényben című műsorban Györgyi Anna szavalja el Donászy Magda Március 15. című versét, míg Koncz Gábor Gárdonyi Géza A mindentudó kalap című művét olvassa fel.

