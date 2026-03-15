Így ünnepeljük az 1848/49-es szabadságharc 178. évfordulóját a Felvidéken – II.

Március idusán évről évre ünnepi műsorokkal, koszorúzásokkal és közösségi megemlékezésekkel hajtunk fejet a márciusi ifjak emléke előtt, mindenütt, ahol magyar közösség él a Kárpát-medencében és szerte a világban. Nemzeti ünnepünk alkalmából idén is a Felvidék számos településén idézték fel az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eszméit.

Ebben az összeállításban az ünnepnapi tudósítások újabb állomásait gyűjtjük csokorba.

Újabb összefoglalónkat folyamatosan frissítjük!

***

Csenkey Vendel honvéd sírjánál emlékeztek a féliek

Március 15-én a szentmise után tartották meg a megemlékezést Félben, Csenkey Vendel, honvéd sírjánál. A Csemadok Féli Alapszervezetének rendezvényén Pomichal Mária, a féli alapiskola igazgatója üdvözölte a megjelenteket.

Ünnepi beszédet Görföl Jenő, a Pro Patria Honismereti Szövetség elnöke mondott. „A féli temetőben állunk, Csenkey Vendel, a szabadságharc honvédje, később császári és királyi kapitány sírjánál. Csenkey Vendel annak a vármegyei hívatlanok gárdának volt a tagja, amelyből szép számmal álltak nemzetőrnek majd honvédnek azzal az ígérettel, hogy a harcok befejezése után visszatérhetnek otthagyott állásukba. Nem ez történt, Világos után valószínűleg besorozták a császári hadseregbe, ahol idővel a ranglétrán felkapaszkodva alkapitányi rangot is elérte. Leszerelése után odahaza gazdálkodott.

És van a falunak egy másik negyvennyolcas hőse is. Ő Csenkei Villám Gyula (eredeti néven Csenkey Vince), aki kilépett hadnagy, 1839-1847 között az 1. huszárezredben szolgált. 1848. május 21-én szolgálatra jelentkezik az Országos Nemzetőri Haditanácsnál. Ezután századok az alakuló Hunyadi önkéntes csapat lovasságánál majd századkapitány az előbbiből „átkeresztelt” 13. Hunyadi huszárezrednél, Nagykőrösön. Decemberben már őrnagy és osztályparancsnok ezrede Tiszántúl szerveződő részénél. 1849. júniusától a VIII. hadtest (a komáromi várőrség) Csallóközben küzdő részénél, majd Görgei Ármin őrnagy felső-magyarországi különítményében, július közepétől a feldunai hadtestben szolgál osztályával. Világosnál teszi le a fegyvert. Aradon 1849. december 6-án halálra ill. 16 év várfogságra ítélik, december 18-án. 1850. június 14-én kegyelmet kap. A kiegyezés után számvevő a magyar belügyminisztériumban. 1867. és 1890. Pest Városi Honvédegylet tagja.”

Görföl Jenő beszédét az alábbi gondolatokkal fejezte be: „Ne gondoljuk, hogy napjainkban nincs szükség és alkalom a helytállásra. Bizony szükség van a sok kicsi kiállásra, amelyek idővel nagynak bizonyulhatnak. Gondoljunk és borzongjunk bele, hogy nemzeti ünnepeinken hány, meg hány ember visz virágot, tesz koszorút az életüket áldozók emlékművéhez, sírjához, ünnepli a kiállást, hűséget olyan, aki megmaradásunkért – még csak anyanyelvéért, iskolájáért sem képes a kis többletet vállalni. Március 15 táján merjük kimondani hangosan is: pedig a mának az ilyen hősökre, az ilyen kiállásokra volna szüksége.” (NT)

***

„Maradjon a magyar nemzet a szabadság térfelén és a béke oldalán”

A Csemadok Somorjai Alapszervezete többnapos programsorozattal emlékezett meg az 1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc évfordulójáról. Március 13-án Méry Erzsébet tartott előadást a csallóközi nemes hölgyek szerepéről a szabadságharcban és az üldöztetés éveiben, március 15-én pedig koszorúzással és ünnepi műsorral folytatódtak a rendezvények a Pipagyújtó emlékhelynél. Az esemény szónoka Somogyi Alfréd, a SZAKC elnöke református lelkész, teológiai tanár volt, este pedig a Viharmadár – avagy bor, szerelem, halál című zenés előadás zárta a programot.

***

A bősi turulszobornál ünnepelték a szabadságharc 178. évfordulóját

Napsütéses vasárnap délután a turulszobornál tartott méltóságteljes megemlékezéssel idézték fel a bősiek az 1848–49-es forradalom és szabadságharc szellemét. A Csemadok Bősi Alapszervezete által szervezett eseményen Nagy Anikó, az alapszervezet elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. Beszédében kiemelte, hogy az 1848–49-es események Magyarország újkori történetének meghatározó pillanata, amely az egyéni szabadságjogok és a nemzeti önrendelkezés kivívásának alapköve lett. A márciusi ifjak hite és állhatatos küzdelme örök példakép marad: hitük a haza sorsának jobbra fordításában ma is inspiráljon bennünket. Felidézte a forradalom kulcsfontosságú mozzanatait a Pilvax kávéháztól a Nemzeti Múzeumig, a 12 pont felolvasását és Petőfi Nemzeti dalát, valamint a kokárda születését, amely Szendrey Júlia és Laborfalvi Róza keze munkájaként vált jelképpé.

Fenes Iván polgármester ünnepi beszédet mondott, amelyben a közösség felelősségvállalását és a magyar identitás megőrzésének fontosságát hangsúlyozta a változó időkben.

***

Nagymegyeren a hősök emléke előtt hajtottak fejet március 15-én

A Csemadok Nagymegyeri Alapszervezete által szervezett méltóságteljes megemlékezéssel ünnepelték a felvidéki magyarok az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulóját. A rendezvényen közreműködött a Kéknefelejts Népdalkör és a Bartók Béla Alapiskola tanulói.

Soóky Marián polgármester ünnepi beszédében Nagymegyer saját szabadságharcos hősét, Nagy Rátz Józsefet (1808–1878) állította középpontba, akinek sírjánál tartották a koszorúzást a református temetőben. Nagy Rátz József – a város egykori nemesi vezetője, városbírája és nemzetőr őrmestere – példájával emlékeztetett arra, hogy a nagy történelmi események mögött mindig élő emberek, családapák, polgárok állnak, akik a haza iránti szeretetből vállalták a küzdelmet.

„A szabadság nem csupán történelmi emlék, hanem mindennapi felelősség is”

– hangsúlyozta a polgármester. Felelősség a közösség megőrzéséért, nyelvünk, kultúránk és hagyományaink továbbadásáért a következő nemzedékeknek. Ma, amikor itt állunk Nagy Rátz József sírja előtt, nem csak a múltat idézzük fel, hanem erőt merítünk elődeink bátorságából, hogy közösségünket békében, tiszteletben és összefogásban építsük, gyermekeinknek pedig olyan világot adjunk tovább, amelyben érdemes élni és álmodni.

A beszéd végén a polgármester arra buzdított: a márciusi ifjak példája mutassa az utat a közösségért való kiálláshoz, a hithez és az összefogáshoz.

„Emlékezünk a hősökre, az áldozatokra, és arra az eszmére, amely a mai napig összeköt bennünket.

Hajtsunk fejet Nagy Rátz József és mindazok előtt, akik életüket adták a szabadságért. Dicsőség a hősöknek!” – zárta gondolatait Soóky Marián.

***

Csicsón a Magyarnak maradni emlékparkban emlékeztek az 1848/49-es szabadságharcra

A Magyarnak maradni emlékparkban tartott méltóságteljes megemlékezéssel idézték fel a helyiek az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseit. A koszorúzási ünnepség a Caritas énekkar megható műsorával indult, amelynek tagjai végig énekükkel kísérték a megemlékezést.

Koszorút helyezett el Csicsó község önkormányzata, a Csemadok helyi szervezete, a Gárspár Sámuel Alapiskola valamint a Caritas énekkar. Nagy Zoltán szavalta el Petőfi Sándor Nemzeti dalát.

Az esemény a Himnusz közös eléneklésével zárult.

***

Megyercsen kétnapos rendezvénysorozattal emlékeztek

Kétnapos programsorozattal idézték fel a 1848/49-es forradalom és szabadságharc szellemét. A megemlékezések pénteken kezdődtek, és vasárnap közös főhajtással zárultak a helyi temetőben.

Pénteken a Betyárok amatőr színjátszócsoport fellépésével indult a programsorozat. A csoport – Zink Vass Nóra és Beke Tamás helyi önkormányzati képviselők vezetésével – a vértessomlói Német Nemzetiségi Alapiskolába látogatott, ahol ünnepi műsorral elevenítették fel a márciusi ifjak bátorságát és szabadságszeretetét. A szereplők között ott volt az idén 84. életévét betöltő Oláh Ferenc, a helyi nyugdíjasklub tagja is, aki lelkesedésével és kitartásával méltó társa volt a fiatalabbaknak.

A megemlékezések vasárnap Megyercsen folytatódtak, ahol a helyi temetőben a község önkormányzata, a Csemadok helyi szervezete és a Magyar Szövetség helyi szervezete közösen szervezett ünnepséget. A falu közössége együtt hajtott fejet a márciusi ifjak emléke előtt.

Az egybegyűlteket Velschitz Flóra, a Csemadok helyi szervezetének elnöke köszöntötte, ünnepi beszédet pedig Erdélyi Zoltán, a Csemadok Komáromi Területi Választmányának elnöke mondott. Az ünnepséget a helyi óvodások, a Betyárok színjátszócsoport, valamint Oláh Ferenc fellépése tette még színesebbé.

***

Március 15. Pozsonyban: „Sors, nyiss nekem tért, hadd tehessek az emberiségért valamit.”

A felvidéki magyar közösség egyik legfontosabb március 15-ei helyszínén, a Medikus-kertben álló Petőfi Sándor-szobornál tartották meg az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 178. évfordulójára emlékező ünnepséget délután fél négykor. A Csemadok pozsonyi városi választmánya, országos tanácsa és társszervezői által rendezett megemlékezésen koszorúzással, kulturális műsorral és ünnepi beszédekkel adóztak a márciusi ifjak, a szabadság eszméje és az elesettek emléke előtt.

***

Ógyallán is méltó módon emlékeztek az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseire

A Jókai Mór-szobornál tartott ünnepi megemlékezéssel idézték fel a felvidéki magyarok az 1848. március 15-i forradalom szellemét. Az eseményen Bartos Katalin, a Csemadok elnökségi tagja köszöntötte az egybegyűlteket, majd Kiss Beáta, a Csemadok országos elnöke mondott ünnepi beszédet. Jelen volt Józsa Attila atya és Erdélyi Tímea tiszteletes asszony is.

Kiss Beáta beszédében a szabadságharc eszméit és Jókai Mór A kőszívű ember fiai című regényét állította párhuzamba a jelenkori felvidéki magyar valósággal. Felidézte a regény híres jelenetét, amikor Baradlay Richárd a „Nyergelj, fordulj!” parancsot adja, hazatérve harcolni a nemzetért – anyai szóra, a haza hívó szavára hallgatva.

„Mi a haza ma?”

–tette fel a kérdést az elnök asszony, hangsúlyozva, hogy a haza nem csupán földrajzi fogalom, hanem elsősorban a nemzet, a közösség, a hit és a nyelv. A mai világban – folytatta – a „nyergelj, fordulj” azt jelenti: forduljunk még erősebben közösségünkhöz, anyanyelvünkhöz, kultúránkhoz. Ezt szolgálattal, felelősségvállalással tehetjük: ápoljuk nyelvünket, támogassuk magyar munkahelyeket, vállalkozásokat, imádkozzunk közösségeinkért.

Kiss Beáta rámutatott: míg egykor a nagy egyéni tett a közösségért szólt, ma sokan csupán családjukra, boldogulásukra koncentrálnak. Pedig Petőfi és Jókai öröksége éppen az: tenni a nemzetért, a szabadságért.

A beszédet követően a résztvevők közösen énekelték el a Szózatot és a Himnuszt.

***

A hit és a szabadság is cselekvő hozzáállást kíván – megemlékezés Martoson

Martoson a nemzeti megemlékezést ünnepi istentisztelettel nyitották meg a református templomban. Az igét ThDr. Szénási Lilla, PhD. tiszteletes asszony hirdette, aki prédikációjában a hit, a hála és a szabadság kapcsolatáról beszélt.

Igehirdetésében hangsúlyozta: jó érzés tudni és megélni, hogy Isten magyarnak teremtett bennünket. A Biblia – mint mondta – az ember és Isten kapcsolatáról szól, és számos történeten keresztül mutatja meg az emberi természetet is. Példaként Izrael népének történetét említette, amikor a pusztában zúgolódtak az éhség miatt. A nép megfeledkezett arról, hogy Isten tíz csapással – köztük a sáskák csapásával – szabadította ki őket Egyiptomból. Hálátlanságukban és hitetlenségükben még azt is mondták: „jobb volt nekünk Egyiptomban”.

A tiszteletes asszony rámutatott: sokszor az ember is csak Isten ajándékait, áldásait keresi, miközben magáról Istenről megfeledkezik. Pedig népünk történetében mindig jelen volt a bátorság, az erő és a kezdeményezés. Szabadságunkat és függetlenségünket ajándékba kaptuk, ezért első szavunk mindig a hála kell legyen: „Köszönjük, Istenünk!”

A prédikáció arra is figyelmeztetett, hogy Izrael népe gyorsan elfelejtette, kinek köszönheti szabadságát. A jólét azonban soha nem készen érkezik: a célokért áldozatot kell hozni, mert a szabadság feladat és felelősség is. A múlt sokak emlékezetében megszépül, és könnyű kimondani a jelszót: „vissza Egyiptomba, vissza a múltba”. Vagy ha a kommunizmusra gondolunk, ott volt kenyér, de cserébe csak egyféleképpen lehetett gondolkodni.

A tiszteletes asszony arra buzdított, hogy ne legyünk feledékenyek. Isten a hit útján vezet bennünket, de ezt az utat nekünk kell elfogadnunk és járnunk. Ahogyan a pusztában a mannát és a fürjeket sem vitte az emberek ágyába – ki kellett érte menni –, úgy a hit és a szabadság is cselekvő hozzáállást kíván. Isten népe hitetlensége ellenére is megtartotta ígéretét, és ez ma is reménységet adhat számunkra.

„A hívő ember Jézussal együtt ünnepli a nemzeti ünnepeket is” – fogalmazott. Hangsúlyozta, hogy Isten, a nép és a haza összetartoznak, és magyarságunk is Isten ajándéka. A szabadság és a jólét kérdése végső soron hitkérdés is, amelyben nemzetünknek és mindannyiunknak személy szerint is meg kell találnunk a helyünket.

Az istentiszteleten a helyi óvodások és a református alapiskola diákjai is műsorral készültek. Az ünnepség végén a jelenlévők közösen elénekelték a **Szózatot**.

A megemlékezés ezután a millenniumi emlékműnél folytatódott, ahol Molnár Viola, a Csemadok helyi szervezetének elnöke mondott köszöntőt. Ünnepi beszédet Kiss Beáta, a Csemadok országos elnöke tartott.

***

Sárosfán a hűség üzenete került középpontba a március 15-i megemlékezésen

Sárosfa Község Önkormányzata, a Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmánya és helyi alapszervezete március 15-én a sárosfai temetőben, a Bittó-síremléknél tartotta meg az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 178. évfordulója alkalmából szervezett ünnepi megemlékezést. Az eseményen Somogyi Alfréd, a SZAKC elnöke, református lelkész, teológiai tanár mondott ünnepi beszédet, a műsorban pedig Botló Judit, a Csemadok OT tagja, a Sárosfai Alapiskola diákjai, a Békei és Sárosfai Cimbora Népdalkör, valamint a Békei Búzavirág Népdalkör közreműködött.

A megemlékezés középpontjában Bittó István alakja állt, Sárosfa neves szülöttéé, aki az 1848-as forradalom idején fiatal joghallgatóként csatlakozott a magyar szabadság ügyéhez, később pedig az ország közéletének egyik meghatározó szereplőjévé, majd miniszterelnökévé vált. Az ünnepi szónok beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy Bittó István életútjának titka a hűségben keresendő: hűségben a szülőföldhöz, a szabadság eszméjéhez és a magyar nemzethez.

Somogyi Alfréd hangsúlyozta, hogy ez a hármas hűség nem csupán történelmi emlékezet, hanem jelenidejű kötelesség is a felvidéki magyarság számára. Mint fogalmazott, újra kell tanulnunk, hogy a szülőföld, Csallóköz és Felvidék nem egyszerűen földrajzi tér, hanem lelki és közösségi érték, amelyhez ragaszkodni kell. Beszédében külön is kiemelte, hogy a szülőföld iránti hűség ma azt is jelenti: ki kell mondanunk, hogy felvidékiek vagyunk, és nem engedhetjük, hogy mások mondják meg nekünk, kik vagyunk és minek nevezhetjük magunkat.

Az ünnepi szónok a szabadság kérdését a jelen kihívásaival is összekapcsolta. Arról beszélt, hogy a felvidéki magyarság nem ringathatja magát abba az önáltatásba, hogy maradéktalanul szabad volna, miközben anyanyelvének használata, szimbólumainak vállalása vagy történelmi igazságainak kimondása ma is sokszor ellenállásba ütközik. Szavai szerint a szabadság nem ajándék, hanem a jogfosztottság elleni folyamatos küzdelem, amelyet ma már nem fegyverrel, hanem a demokrácia eszközeivel kell megvívni.

A beszéd harmadik hangsúlyos gondolata a magyar nemzethez való hűség volt. Somogyi Alfréd rámutatott: Bittó István a bukás, a bujdosás és a felemelkedés éveiben is hű maradt a nemzetéhez, s ez ma is eligazító példa lehet. A nemzet iránti hűség szerinte a mindennapok konkrét döntéseiben mutatkozik meg: abban, milyen nyelven beszélünk, milyen iskolát választunk gyermekeinknek, milyen közösségeket támogatunk, és miként őrizzük meg magyar önazonosságunkat a szülőföldünkön.

A temetői megemlékezés emelkedettségét tovább erősítette a helyszín szimbolikája. Somogyi Alfréd emlékeztetett: a sírkert az élet és halál találkozásának szent helye, ahol az elődök emlékezete különös erővel kötelez. Mint mondta, ha a ma élők megfeledkeznének a szülőföldhöz, a szabadsághoz és a nemzethez való hűségről, az már nem egyszerű mulasztás, hanem árulás lenne.

A sárosfai ünnepség így nemcsak főhajtás volt a szabadságharc hősei és Bittó István emléke előtt, hanem világos üzenet is a jelennek. A megemlékezés arra figyelmeztetett, hogy a felvidéki magyarság megmaradása és gyarapodása ma is a közösségi hűségen, az önazonosság vállalásán és a jogokért való következetes kiálláson múlik.

***

Évzáró taggyűlés és március 15-i megemlékezés Ajnácskőn

A kultúrházban került sor az ünnepi műsorra, melyet azok az ajnácskői gyerekek biztosítottak, akik a gömöralmágyi alapiskola tanulói. A Csemadok Ajnácskői Alapszervezetének szervezésében sor került az évzáró tagsági gyűlésre is.

A diákok műsorában táncok, versek és az 1848-as eseményeket felidéző prózai részletek is elhangzottak, majd a fiatal zenészek előadásában élőben felcsendült a Nemzeti dal is. A műsor összeállítását és betanítását Gál Angelika és Tóth Tünde vállalta. A méltó megemlékezés zárásaként felhangzott a magyar Himnusz, majd a helyi Csemadok és az önkormányzat képviselői megkoszorúzták a kultúrházban ideiglenesen elhelyezett emlékművet.

A Csemadok évzáró taggyűlésén jelen volt Csobó Zsuzsanna Feledről, a Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának küldötte is. Az alkalom során köszöntötték Szamos Zsuzsannát 70. születésnapja alkalmából, aki hosszú ideje aktív résztvevője a helyi kulturális életnek. Elismeréssel szóltak továbbá Tóth Tünde három évtizedes pedagógusi munkájáról, valamint gratuláltak Mikó Alexandrának is, aki immár tíz éve áll a Csemadok Ajnácskői Alapszervezetének élén. (CHL)

***

Hőseink előtt tisztelegtek Gömörpéterfalán is



A szentmisét követően a falu lakói a kopjafánál és az ágyúnál gyűltek össze, hogy közösen emlékezzenek. Az ünnepi műsorban a helyi gyerekek léptek fel, a megemlékezést pedig Chovan Lilla, a péterfalai Felföldi Dalia Szövetségnél Petőfi-programosként tevékenykedő előadó tette színesebbé. Gitárkísérettel hazafias dalokat adott elő, majd egy helyi ikerpárossal közösen is énekeltek.

Köböl Gyula polgármester beszédében kiemelte, hogy Péterfaláról is harcoltak résztvevők az 1848–49-es szabadságharcban, és előttük, valamint minden forradalmár előtt tisztelegtek. A megemlékezésen Juhász Attila plébános imát mondott a magyar közösségért és a békéért, valamint a háború elkerüléséért. (CHL)

***

Március idusára emlékeztek Vecseklőn

A helyi Petőfi-szobornál Kovács Tibor polgármester köszöntötte az egybegyűlteket.

A főhajtás és a koszorúzás után a megemlékezés a kultúrházban folytatódott, ahol a gömöralmágyi alapiskola ajnácskői diákjai zenés-verses műsorral léptek fel. Ezt követően egy helyi tehetség, Szepesi Emília szavalata hangzott el, végül a Ceredi Asszonykórus zárta az ünnepi programsorozatot. (CHL)

Felvidék.ma