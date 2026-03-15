Trump szerint valószínűleg már nem él Irán új legfelsőbb vallási vezetője

Donald Trump amerikai elnök szerint valószínű, hogy Irán új legfelsőbb vallási vezetője, Modzstaba Hámenei ajatollah már nincs életben. Az amerikai elnök erről az NBC News televíziónak nyilatkozott vasárnapra virradóra.

Trump úgy fogalmazott, hogy nem tudja, egyáltalán él-e még az iráni vezető, mert eddig senki sem tudta őt nyilvánosan megmutatni. Hozzátette, olyan értesüléseket is hallott, hogy már meghalt, de ha mégis életben van, akkor szerinte „nagyon bölcs dolgot” kellene tennie országa érdekében, vagyis kapitulálnia kellene. Az amerikai elnök arról is beszélt, hogy egyesek szerint az ajatollah még él, de súlyos sérüléseket szenvedett.

Trump kijelentései nem sokkal azután hangzottak el, hogy Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter pénteken a Pentagonban tartott sajtótájékoztatóján azt mondta: Modzstaba Hámenei az Irán elleni amerikai-izraeli támadások során szerzett sérülései következtében megnyomorodott.

Modzstaba Hámeneit március 8-án nevezték ki Irán új legfelsőbb vallási vezetőjévé. A Szakértők Gyűlése több mint egy héttel azután választotta meg, hogy apja és elődje, Ali Hamenei február 28-án, az Irán elleni amerikai-izraeli támadások első napján életét vesztette.

Az új iráni ajatollah csütörtökön adta ki első nyilatkozatát, ugyanakkor személyesen nem jelent meg a nyilvánosság előtt, és a közleményt sem ő maga olvasta fel.

Trump az NBC-nek adott interjúban arról is beszélt, hogy Irán ugyan tárgyalóasztalhoz akar ülni, az amerikai adminisztráció azonban továbbra is nagyon szigorú feltételekhez kötné a megállapodást. Az elnök azt mondta: Irán szeretne egyezséget kötni, ő azonban ezt jelenleg nem akarja, mert a feltételek még nem elég kedvezőek. Részleteket nem közölt, ugyanakkor megerősítette, hogy Washington egyik kulcsfontosságú elvárása az, hogy Teherán teljes mértékben mondjon le minden nukleáris törekvéséről.

