A Barátság kőolajvezetékről is tárgyalt Fico az ET elnökével
Felvidék.ma
(Fotó: Robert Fico, Facebook)

A szlovák kormány számára elfogadhatatlan Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyoldalú és káros döntése az orosz kőolajtranzit leállításáról. Elvárja az Európai Unió szerveitől, hogy nyomást gyakoroljanak az ukrán vezetésre a kőolajszállítás újraindítása érdekében – jelentette ki hétfőn Robert Fico kormányfő, miután telefonon beszélt António Costával, az Európai Tanács elnökével a március 19-20-i brüsszeli EU-csúcs előkészítéséről.

„A csaknem háromnegyed órás telefonbeszélgetés nagy részében a Barátság kőolajvezeték volt a téma.

A szlovák kormány számára elfogadhatatlan Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyoldalú és káros döntése az orosz kőolajtranzit leállításáról, és elvárja az Európai Unió szerveitől, hogy nyomást gyakoroljanak az ukrán vezetésre a kőolajszállítás újraindítása érdekében,

mivel Szlovákia egészen 2027 végéig vásárolhat orosz kőolajat” – jelentette ki Fico.

Elmondása szerint azt is hangsúlyozta az ET elnökének, hogy az EU nem helyezheti Ukrajna érdekeit uniós tagállamok, Szlovákia és Magyarország érdekei fölé.

„Szintén elégedetlenségemet fejeztem ki amiatt, hogy az Európai Bizottság még mindig nem terjesztett elő konkrét javaslatot a villamosenergia árának csökkentésére, ahogy azt folyamatosan követelik a tagállamok állam-, illetve kormányfői” – tette hozzá Fico.

TASR/Felvidék.ma

