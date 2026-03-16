Az SNS az Ukrajnának szánt uniós kölcsön blokkolására szólította fel a külügyminisztert

A kormánypárti SNS felszólította Juraj Blanár (Smer-SD) külügyminisztert, hogy blokkolja az európai uniós külügyminiszterek hétfői ülésén az Ukrajnának szánt több mint 90 millió eurós uniós kölcsönt – tájékoztatta a TASR-t Zuzana Škopcová, az SNS elnökének irodavezetője.

„Elképzelhetetlen, hogy amikor Ukrajna leállítja a kőolajszállítást a Barátság vezetéken a Slovnaft számára és nem engedélyezi a vezeték állapotának ellenőrzését, akkor Robert Fico (Smer-SD) kormányának tagja megszavazná az Ukrajnának szánt kölcsön folyósítását.

Ukrajna addig nem kaphatja meg a kölcsönt, amíg nem rendezi kapcsolatát az EU-val.

Ukrajna nem kaphat semmilyen kölcsönt” – szögezte le a nemzeti párt.

Ellenzi, hogy gazdasági és pénzügyi válság idején az EU olyan államnak segítsen, amely nem a tagja. Emellett bírálja Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Orbán Viktor magyar kormányfővel kapcsolatos kijelentéseit a kölcsön blokkolása kapcsán.

„Ukrajna durván beavatkozik a magyarországi választásba és durván megsérti az uniós tagállam Szlovákia és Magyarország érdekeit.

Reméljük, hogy Blanárnak álmában se jutna eszébe megszavazni a kölcsönt” – tette hozzá az SNS.

Hétfőn Brüsszelben tárgyalnak az uniós külügyminiszterek a közel-keleti helyzet hatásainak mérsékléséről, az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós kölcsönről és az Oroszország elleni 20. szankciós csomagról.

