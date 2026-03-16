Hatvan törvényt fogadott el gyorsított eljárásban a parlament a ciklus kezdete óta

2023 ősze, a parlamenti ciklus kezdete óta összesen 60 törvényt fogadott el gyorsított eljárásban a törvényhozás, ebből 21-et tavaly – derül ki a parlament honlapján közzétett adatokból.

A törvény szerint gyorsított eljárásban a kormány javaslatára tárgyalhat a parlament, rendkívüli helyzetekben, amikor az alapvető emberi és szabadságjogok, vagy a lakosság biztonsága kerülhet veszélybe, illetve jelentős gazdasági károk megelőzése érdekében.

A ciklus elejétől tavaly év végéig összesen 253 törvényt hagyott jóvá a törvényhozás. Ebből 210 kormány-előterjesztés volt, 43 pedig képviselői.

TASR