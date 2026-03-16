Magyarország és Szlovákia új benzin- és dízelvezetéket épít az ukrán zsarolási potenciál visszaszorítása érdekében

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Magyarország és Szlovákia új benzin- és dízelvezetéket épít a pozsonyi és a százhalombattai olajfinomító közvetlen összekötése érdekében, így visszaszorítva az ukrán vezetés zsarolási potenciálját is – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben.

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető az európai uniós külügyi tanácsülést követő sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy fontos megállapodást írt alá Denisa Saková szlovák gazdasági miniszterrel a nap folyamán, amelynek alapján a két ország új benzin- és dízelvezetéket épít a pozsonyi és a százhalombattai kőolajfinomító összekötése érdekében.

„Ez egy 127 kilométer hosszú vezeték lesz. Ez a vezeték 1,5 millió tonna kőolajterméket, dízelt, benzint tud majd szállítani, és ez egy újabb hozzáadott értéket fog jelenteni a magyar energiaellátás, a magyar dízelellátás szempontjából, és ki tudja védeni azokat a hatásokat, amelyeket a világban zajló háborúk és az elhibázott brüsszeli politika jelentenek”

– mondta.

„Ez a vezeték a következő év első felében kész is lesz. És a pozsonyi és a százhalombattai olajfinomítók összekötésével a kettő közötti közvetlen dízel- és benzinszállítás lehetőségével sokkal védettebbé teszi mind Magyarországot, mind Szlovákiát az olyan zsarolásokkal szemben, mint amelyet most élünk át az ukránok részéről Berlin és Brüsszel támogatásával” – tette hozzá.

MTI/Felvidék.ma

Ezek is érdekelhetik

Csehország kész élére állni annak a bizottságnak, amely...

Semjén Zsolt: amíg ez a kormány van, a...

Szijjártó Péter: az ukránok hülyének néznek minket, de...

Nacsa Lőrinc: a magyar jövő az, amiért érdemes...

Orbán Viktor: a mi fiaink nem fognak Ukrajnáért...

Trump szerint valószínűleg már nem él Irán új...

Nacsa Lőrinc: a magyar közösségek szerte a világban...

Orbán Viktor: el a kezekkel a magyarok szabadságától!

1,5 millió kokárda hirdeti a Kárpát-medencében a nemzet...

Sulyok Tamás: a magyar tudomány és kultúra képviselői...

