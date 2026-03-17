Folytatódik a parlamentben a februárban megszakított 46. ülésszak

Több mint egy hónapos szünet után március 17-én, kedden reggel folytatódott a parlamentben a megszakított 46. ülésszak, melynek berekesztéséről február 13-án döntöttek.

Az ülés a Btk. újabb módosításának megvitatásával kezdődött, melyet a kormánypártok terjesztettek be, és csatolták hozzá a Bejelentővédelmi Hivatal (ÚOO) átalakításáról szóló törvény eltörlését is. Ezt az ülésszakot február 13-án kellett volna lezárni, de csak a megszakításáról döntöttek azzal, hogy március 17-e és 20-a között folytatódik.

Richard Raši (Hlas-SD) házelnök akkor ezt azzal indokolta, hogy időt akarnak adni a hátralevő programpontok alapos megvitatására. Az előzetes megállapodás szerint a héten semmiről sem szavazott volna a parlament, de kedden reggel az a döntés született, hogy 17 órakor mégis lesz szavazás az addig átvett pontokról.

Kedden 13.30-ra hívták össze a Tibor Gašpar (Smer-SD) parlamenti alelnök leváltásáról szóló rendkívüli ülést, melyet a PS indítványozott.

