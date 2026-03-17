Gašpar ellenzéki kitalációnak tartja a leváltására tett javaslatot

Tibor Gašpar (Smer-SD) parlamenti alelnök szerint az ellenzék csupán kitalációkkal indokolta a leváltására tett javaslatot. Visszautasítja azt az állítást is, hogy a Btk. módosítása segített neki az ellene indított büntetőeljárásban.

„Nem fogom kommentálni az ellenzék képtelen állításait. Ha a parlament jóváhagyta volna a rendkívüli ülés megnyitását, biztos felszólaltam volna. De mivel tudom, mi áll a javaslatukban, és mi az indoklása, most azt mondanám, legközelebb hívjanak fel előtte, és jobban megírom nekik” – reagált Gašpar újságíróknak a sikertelen megnyitási kísérletre.

„Az a következtetés pedig egyáltalán nem igaz, hogy olyan törvénymódosításokat fogadtunk el a parlamentben, amelyek nekem segítenek. Eddig egyik sem segített”

– jelentette ki a parlament alelnöke. Hozzátette, hogy minden gyanúsítottra vonatkozik az ártatlanság vélelme, ártatlannak kell tekinteni a bírósági ítélet kihirdetéséig.

„Tehát ha érvényes az ártatlanság vélelme és semmilyen törvényi előírás nem tiltotta, hogy elinduljak a választáson, akkor hol itt a probléma, nem szegtem meg semmilyen szabályt”

– tette hozzá Gašpar. Róbert Puci, a Hlas-SD frakcióvezetője sem lát semmi okot Gašpar leváltására, az indítványt ellenzéki bohózatnak tartja, különösen az indoklását.

„Gašpar azt mondta, ő jobban megírta volna, ha le akarná váltatni magát”

– jegyezte meg Puci. Arra a kérdésre, nem elegendő ok-e a távozására, hogy büntetőeljárás folyik ellene, azt válaszolta, érvényes az ártatlanság vélelme. Michal Šimečka, a PS elnöke szerint a kormánypártok „elkaszálták” az indítványt, mert Gašpar gyáva ahhoz, hogy megvédje magát.

„A funkciójából eredően van hatalma, médianyilvánossága, megfélemlítheti a bírókat és a nyomozókat. A koalíció pedig egy emberként fedezi”

– jelentette ki. Mária Kolíková (SaS) tiszteletlennek tartja a kormánypártok viselkedését, kijelentette, a koalíció a bűnözők oldalán áll. A Slovensko és a KDH is bírálta, hogy a koalíció nem tette lehetővé a rendkívüli ülés megnyitását, szerintük félnek a kormánypárti képviselők. A KDH bejelentette, hogy ezek után a képviselői nem vesznek részt olyan vitaműsorban, ahol Gašpar is jelen van.

„A KDH tiszteletben tartja az ártatlanság vélelmét, nem akar rögtönítélő bíróságokat. De azután, hogy ma a kormánypárti képviselők megakadályozták a parlamenti vitát Tibor Gašpar leváltásáról, a KDH nem vesz részt semmilyen politikai vitaműsorban, amelyen Gašpar is jelen lenne. Nem fogunk asszisztálni ahhoz, hogy a parlamenti vita helyet a médiában vitázzon”

– magyarázta állásfoglalásában a KDH. Igor Matovič, a Slovensko mozgalom elnöke úgy véli, Gašpar gyávaságról tett tanúbizonyságot. Bírálta az ellenzéket is a sajtómegjelenéseik.

„Nem értjük, hogyan lehetséges, hogy az ellenzék képviselői még mindig politikai vitákba bocsátkoznak egy vádlottal. Ezzel csak szívességet tesznek neki, és legitimálják”

– jelentette ki, és hozzátette, egyetlen ellenzéki képviselőnek sem kellene rész vennie Gašparral folytatott vitákban.

„Ha az ellenzék összeszedte volna a bátorságát, és nem állt volna le vitatkozni Tibor Gašparral, akkor nem lenne ennyi tere a sajtóban. Hogy mégis van, az az ellenzéknek is köszönhető”

– tette hozzá Matovič. A Slovensko mozgalom már korábban felszólította az ellenzéket, hogy ne vegyenek részt olyan vitaműsorokban, ahol Gašpar is ott van.

A parlamentnek a keddi rendkívüli ülésen kellett volna tárgyalnia Tibor Gašpar (Smer-SD) parlamenti alelnök leváltásáról, de a képviselők nem szavazták meg az ülés programját. Leváltását az ellenzéki PS kezdeményezte, mert attól tart, hogy Gašpar visszaél parlamenti pozíciójával, és olyan lépéseket tesz, amelyekkel saját magán és a hozzá közel álló személyeken segít az ellenük zajló büntetőeljárásokban.

A PS azzal érvelt, hogy a parlament tekintélyének megóvása miatt kell leváltani Gašpart, és nem lehet olyan ember a parlament alelnöke, akit súlyos bűncselekmény elkövetésével vádolnak.

