Több mint 242 tonna gyógyszerhulladék került vissza a gyógyszertárakba tavaly Szlovákiában

BN
BN
Illusztrációs felvétel (Fotó: pixabay)

A szlovákiaiak 2025-ben több mint 242 tonna gyógyszerhulladékot adtak le a gyógyszertárakban. A tavaszi gyűjtés során több mint 99 tonnát, az őszi akció idején pedig több mint 143 tonnát gyűjtöttek össze. A hulladék megsemmisítésének költsége meghaladta a 830 ezer eurót – tájékoztatta a TASR hírügynökséget a Szlovák Állami Gyógyszerellenőrzési Intézet szóvivője, Lucia Balážiková.

Az intézet ismételten figyelmeztet: a gyógyszerek nem minősülnek hagyományos hulladéknak, ezért nem szabad őket kommunális szemétbe dobni vagy a vécén lehúzni. A helytelen megsemmisítés következtében ugyanis a hatóanyagok a talajba juthatnak, illetve a talajvízbe szivároghatnak. Kockázatosnak számítanak például a hormonokat tartalmazó készítmények, a neurológiai betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerek vagy az antibiotikumok, amelyek nem megfelelő ártalmatlanítása növeli az antibiotikum-rezisztencia kialakulásának veszélyét.

„A fel nem használt gyógyszereket mindig vigyék vissza a gyógyszertárba”

– hangsúlyozta Roman Dorčík, a fentebb említett intézet igazgatója.

A gyógyszerhulladékot ugyanakkor megfelelően kell szelektálni is. A gyógyszertárak kizárólag a belső csomagolásban lévő gyógyszereket veszik át, például bliszterben, tubusban vagy fiolában. A papírdoboz és a betegtájékoztató a papírhulladék (kék) gyűjtőedénybe tartozik. A veszélyes gyógyszerhulladék közé nem tartoznak a táplálékkiegészítők, a kozmetikai termékek vagy az orvostechnikai eszközök sem, ezek hagyományos hulladékként ártalmatlaníthatók.

A begyűjtött gyógyszerhulladékot ezt követően tanúsított égetőművekben semmisítik meg rendkívül magas hőmérsékleten, így biztosítva, hogy a hatóanyagok ne kerüljenek a levegőbe vagy a természetes ökoszisztémákba.

Az ártalmatlanítás költségeit az állam fedezi, ugyanakkor egy tonna megsemmisítése többszörösen drágább, mint a hagyományos hulladék kezelése.

Az intézet arra is felhívja a figyelmet, hogy a gyógyszerhulladék-mennyiség csökkentésének leghatékonyabb módja a felelős vásárlás.

„Mielőtt újabb csomagot kérne ‘tartalékba’, gondolja át, valóban felhasználja-e”

– üzente Dorčík.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk

