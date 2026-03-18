Április 1-től módosul a Neszmély és Dunaradvány között közlekedő komp menetrendje

Az új forgalmi rend a szombati és vasárnapi napokat érinti, és igyekszik igazodni az utasforgalmi adatokhoz.

Az eddig reggel 6:00-kor, 6:30-kor és 7:00-kor, 7:30-kor Neszmélyről induló, majd Dunaradványból 6:15-kor, 6:45-kor és 7:15-kor, és 7:45-kor visszafelé közlekedő járatok megszűnnek.

Helyettük a hétvégi napokon este további négy járatpár közlekedik majd: 18:00, 18:30, 19:00, 19:30-as neszmélyi, illetve 18:15, 18:45, 19:15, 19:45-ös dunaradványi visszaközlekedéssel.

A március végéig hatályos menetrendet pedig honlapunkon tudják megnézni.

A komp továbbra is ingyenesen használható.

