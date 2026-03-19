A brüsszeli néppárti-szocialista-liberális nagykoalíció az Európai Parlamentben feláldozná az európai mezőgazdaságot Ukrajna érdekében

Az Európai Parlament nemzetközi kereskedelmi bizottságának tegnapi esti ülésén durván támadták Magyarországot, Szlovákiát és Lengyelországot, amiért a gazdák védelmében egyoldalú importtilalmat tart fenn bizonyos ukrán agrártermékekre. Győri Enikő, a Fidesz EP-képviselője, a Patrióták Európáért frakció gazdasági felelőse szembesítette az ülésen a képviselőket a drasztikusan megnövekedett ukrán agrárimport veszélyeivel. Felszólalása hatására Karin Karlsbro svéd liberális képviselő megtámadta Magyarországot, és az ukránok további, feltétel nélküli támogatását sürgette.

Az orosz–ukrán háború kezdetétől az Európai Bizottság teljes körű, 0% vám melletti piacra jutást biztosított Ukrajna számára, mennyiségi korlátok nélkül, így ugrásszerűen megnőtt az ukrán agrártermékek behozatala.

„Ez az intézkedés figyelmen kívül hagyta az európai gazdák érdekét, Magyarországot pedig különösen hátrányosan érintette: míg 2021-ben 21 ezer tonna ukrán gabona érkezett az országba, addig 2022-ben ez a mennyiség meghaladta az 1,2 millió tonnát” – szólalt fel Győri Enikő.

„Lépnünk kellett a magyar gazdák érdekében, ha már az Európai Bizottság nem tette azt meg. Ennek lett eredménye az a több termék behozatalára vonatkozó tilalom, amelyet a mai napig fenntartunk, Szlovákiához és Lengyelországhoz hasonlóan. A helyzet ugyanis nem javult az ukrán szabadkereskedelmi megállapodás tavalyi felülvizsgálatával sem. A Bizottság az érzékeny termékek esetében a korábbiakhoz képest többszörös mennyiség behozatalát engedi, a vám megfizetése nélkül” – tette hozzá.

„Ehhez jön még majd a Mercosur megállapodás révén megnövelt, hasonló összetételű agrárimport Dél-Amerikából, a Bizottság pedig még csak hatástanulmányt sem készített, hogy mindez mit jelent majd az élelmiszerpiacunkon”.

A Fidesz képviselőjének szembesítő felszólalására válaszul Karin Karlsbro svéd liberális képviselő megengedhetetlen hangnemben „jobb viselkedésre” intette Magyarországot, és Ukrajna feltétel nélküli támogatására szólított fel. Győri Enikő visszautasította a kioktató hangnemet és elmondta: „Az, hogy egyes, a saját politikai meggyőződésüket Ukrajna feltétel nélküli támogatásához láncoló képviselők képtelenek szembenézni a valósággal, nem újdonság. Az arcpirító hangnem azonban túlment egy határon.

Magyarországnak joga van megvédeni a saját nemzeti érdekeit, még ha ez a brüsszeli hatalmasoknak nem is tetszik. Elképesztő, hogy Önök kimondottan több ukrán agrárimportot szeretnének látni Európában. Az Önök számára közömbös a következmény, az európai mezőgazdaság kivéreztetése”.

„Elfogadhatatlan, hogy a Bizottság is előbbre sorolja egy harmadik ország érdekét a kelet-közép-európai országok, és általában az európai gazdákéval szemben. Magyarországot ez rákényszeríti, hogy egyoldalúan járjon el, megvédje az agrártermelőit, s ezen nem is kívánunk változtatni” – zárta az ülésen történtek értékelését Győri Enikő.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma