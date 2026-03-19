A felmérés szerint a PS elnöke elvesztette választói egy részének bizalmát

Egy friss felmérés eredménye szerint a Michal Šimečka anyjához köthető Projekt Fórum körüli botrány megrengette a választóknak a Progresszív Szlovákia elnökébe vetett bizalmát. A közvélemény-kutatás szerint a párt szimpatizánsainak jelentős része úgy véli, hogy a történtek után Michal Šimečkának távoznia kellene a párt éléről. Az ellenzéki pártok egy része ugyancsak hasonló véleményen van.

A SCIO ügynökség február 20. és 24. között végzett reprezentatív felmérése alapján a Progresszív Szlovákia szavazóinak közel 13 százaléka azon a véleményen van, hogy a pártelnöknek a családját érintő botrány miatt személyes politikai felelősséget kellene vállalnia, és le kellene mondania pártja vezetéséről.

A SCIO elemzője, Martin Klus szerint a következő kongresszuson az elnöki posztért kihívó nélkül induló pártvezető személye még inkább elbizonytalaníthatja a szimpatizánsokat,

ezért feltételezi, hogy egy részük a határozatlan szavazók soraihoz, vagy a PS-szel ideológiai rokonságot mutató politikai erőkhöz csatlakozik, például a Szabadság és Szolidaritás (SaS) vagy a Demokraták soraihoz. Hozzátette, hogy ez már közvetlenül az ügy kipattanása után is érezhető volt.

A Šimečka család körüli botrány tavaly ősszel robbant ki, amikor Robert Fico kormányfő bejelentette, hogy a pártvezető anyjához, Marta Šimečkovához köthető Projekt Fórum 2021-ben egy többszörösen elszámolt pályázatával megkárosította az államot.

A jelentés szerint 69 ezer eurót számolt el kétszer a szervezet. Az ellenőrzés azonban talált még további 63 ezer eurót, amit a Projekt Fórum jogosulatlanul használt fel, így a teljes összeg 133,8 ezer euró.

A felmérésből az is kiderült, hogy a PS szavazóihoz képest a többi ellenzéki párt szimpatizánsai még szigorúbban ítélik meg Michal Šimečka felelősségét: a Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) támogatói körében a személyes politikai felelősségvállalást sürgetők aránya eléri a 38 százalékot, míg a Szlovákia Mozgalom szavazói körében a 30 százalékot.

A kormánypártok, a Smer és az SNS szavazóinak körében a Šimečka pártelnöki tisztségből való távozását sürgetők aránya eléri a 82 százalékot.

